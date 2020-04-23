当心与心的距离拉得更近，我们的社会就一定爱意满满、幸福不断

“祝您平安，武汉加油！必胜！”最近，一句写在车窗上的祝福语，感动了从武汉回到山东的车主王波。留言的小伙也姓王，一个多月前，他看到一辆武汉车牌的车上满是灰尘，猜测车主可能没有回来，挺担忧，就在车窗上用手指写下了祝福。不少人通过网络了解到这件事，都说疫情期间大家的相互挂念，很暖心。

心里暖，有原因。在车窗上写几个字或许不难，难得的是彼此素不相识，还能惦记着对方的安全，并留下自己真诚的祝愿。如此善良的心愿、用心的做法，很感人。疫情期间，留守在武汉的人们都不容易，一句“加油”“必胜”，充满鼓励，让看到的人都添了几分战胜困难、积极向前的力量。

这样的暖闻还有不少。前阵子，武汉一户人家飘出窗外的窗帘，引起了大伙的关注。主人久久未归，邻居一直惦记，每天都要看看窗帘有没有被收起，还拍摄了记录的视频发到网上。网友看到后，也纷纷加入到关注的行列。最近，户主平安归来，收好了窗帘。得知这个消息，大伙这才放了心。小小的窗帘，不仅牵动了左邻右舍，也让无数人牵挂。一条条祝愿平安的网络留言，流露出的，是大家发自内心的关切。

无论是车窗上的祝福，还是对窗帘的牵挂，都是普通小事。事虽小，却贴着心、透着情。更让人感动的是，这份情谊，来自互不相识的人。在过去的一段日子里，我们见证了很多牵挂惦念、守望相助的故事。病愈的患者拉起小提琴，为即将踏上归途的医疗人员献上祝福；在街头执勤的公安民警，看到口罩损坏的小女孩，及时取来新口罩给她戴上；食品企业的负责人，跟爱人一起，为值守社区的志愿者精心制作夜宵……

这些牵挂的故事给了我们温暖的力量，我们也应继续传递这份温暖的力量。碰到他人有困难，不妨上前搭把手、帮个忙。哪怕暂时帮不上，主动送上一份关注、心怀一份祝福，这也是在传递善的温度。当心与心的距离拉得更近，我们的社会就一定爱意满满、幸福不断。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 13 版）