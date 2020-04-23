3月30日，习近平总书记在浙江考察时强调，“绿水青山就是金山银山”理念已经成为全党全社会的共识和行动，成为新发展理念的重要组成部分。4月3日，习近平总书记在参加首都义务植树活动时强调，要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，加强生态保护和修复，扩大城乡绿色空间，为人民群众植树造林，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国。

如何更好践行“绿水青山就是金山银山”这一理念，如何加快建设美丽中国？我们约请了3位全国人大代表提出意见建议。

——编 者

打造美丽乡村升级版

“推动发展高效生态农业、健康养生、休闲旅游等产业”

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瓯江两岸，群山叠翠，延绵起伏。浙江丽水市云和县石塘镇长汀村，又迎来了一个春天。

长汀村村委会主任徐宇军最近正忙着接待来“汀海”民宿居住的游客。受疫情影响，原本红火的乡村田园旅游直到4月中旬才逐渐恢复。在做好疫情防控的前提下，来这里享受春天之美的游客越来越多。

祖祖辈辈生活在这里的村民以前从来没有想过，有一天能靠着看山看水挣钱。如今，村民家家户户办起了民宿，收入翻了几番。随着浙江深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，乡村产业更加兴旺、生态更加宜居、乡风更加文明、治理更加有效、生活更加富裕，乡村振兴迈向高水平。

3月25日，浙江省十三届人大常委会第十九次会议听取了省政府关于2019年全省环境状况和环境保护目标完成情况的报告。报告显示，2019年，浙江全省地表水总体水质为优；11个设区城市细颗粒物平均浓度比2018年下降3.1%；已建成危险废物利用处置项目206个，利用处置能力达934万吨/年；11个设区城市区域环境噪声平均值为54.4分贝；生态环境状况指数连续多年保持全国前列。据浙江省统计局民意调查显示，全省生态环境公众满意度连续8年提升。

在向浙江省人大常委会作专项报告时，省政府相关负责人表示，2020年，浙江将高水平打赢污染防治攻坚战，高水平推进生态环境治理现代化，高水平助推经济高质量发展。

代表建言

全国人大代表、浙江省人大常委会副主任梁黎明：

青山就是美丽，蓝天也是幸福。从“盼温饱”到“盼环保”，从“求生存”到“求生态”，人民群众期盼更优美的环境。如今，习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”理念已经深入人心。进一步实践好这一理念，必须继续扎实推进生态文明建设，扎实推动乡村全面振兴，让良好生态环境造福亿万人民。一是持续改善农村人居环境。统筹好生产、生活、生态三大空间布局，给自然生态留下休养生息的时间和空间，加强村庄绿化美化、风貌规划、历史文化保护，加大村庄环境综合整治力度，深入推进农村厕所革命、污水革命、垃圾革命，坚决打赢农村污染防治攻坚战。二是打开“两山”转化通道。既要大力推进“腾笼换鸟”“凤凰涅槃”，加快传统行业清洁化改造和转型升级，又要发展绿色产业，培育新动能，推动发展高效生态农业、健康养生、休闲旅游等产业，实现经济生态化和生态经济化。同时，深化农村产权制度改革，加大生态产品价值实现机制试点支持力度，充分彰显好环境就是竞争力。三是健全乡村振兴法治体系。要深入拓展人民代表大会制度的功能作用，既要加大乡村振兴、美丽乡村建设等方面的立法，完善乡村环境治理的制度体系，又要加大法律实施的监督检查力度，促进乡村治理制度优势更好转化为治理效能，加快形成乡村振兴治理体系和治理能力的现代化。

用科技助力精准治污

“比以往更需要从源头创新大气污染防治理论、方法和技术”

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近日，广东省生态环境厅举办新闻发布会通报，2019年广东空气质量6项主要污染物指标连续5年达标。其中，细颗粒物年均浓度下降至27微克/立方米，首次低于30微克/立方米。

近年来，广东空气环境质量持续改善，然而臭氧污染问题日益凸显。2019年，臭氧作为首要污染物的天数占空气质量超标天数的比例达到64.1%。广东21个地级市中有7个城市臭氧未达标。

广东省生态环境厅有关负责人介绍，提高广东全省空气质量优良天数的比例，要以臭氧污染防控作为核心，推进挥发性有机物和氮氧化物的减排。

为推进臭氧污染治理，下一步，广东省生态环境厅将强化污染源减排，重点抓好工业园区涉挥发性有机物污染整治，降低建筑类涂料与胶粘剂使用过程中挥发性有机物排放；加强对石化、印刷、家具等挥发性有机物重点排放行业环保监管。

2019年3月1日，广东省人大常委会通过的《广东省大气污染防治条例》正式实施。条例对科技服务保障大气污染防治作出规定。根据条例，企业事业单位和其他生产经营者应当执行国家和省规定的大气污染物排放标准和技术规范，从源头、生产过程及末端选用污染防治技术，防止、减少大气污染，并对所造成的损害依法承担责任。大气环境质量限期达标规划和持续达标及提升规划应当根据大气污染防治的要求和经济、技术条件适时进行评估、修订。

代表建言

全国人大代表、中国科学院生态环境研究中心副主任贺泓：

改善空气质量是建设美丽中国的重要一环，也是满足人民日益增长的优美生态环境需要的重要举措。拥有清洁的空气，才能享有健康幸福美好的生活。国务院印发的《大气污染防治行动计划》实施以来，空气质量改善效果明显，我国细颗粒物平均浓度逐年下降，不断攀升的空气质量优良天数使人民群众的获得感和幸福感得到了实实在在的提升。但是，我们也要清醒认识到，我国大气污染防治任务依然艰巨，空气质量持续改善面临艰难的攻坚战。一方面，我国大部分地区细颗粒物进一步大幅减排的技术难度和经济成本加大，瞄准关键污染物和关键污染源实现精准减排的要求日益突出；另一方面，我国大气中臭氧浓度逐步升高，细颗粒物和臭氧协同控制成为当前我国大气污染防治紧迫而现实的任务。我们比以往更需要从源头创新大气污染防治理论、方法和技术，用科技支撑我国大气污染精准防治。对此，要加大投入，立足我国实际需要，强化科技研发和推广。加强细颗粒物、臭氧的形成机理、来源解析、迁移规律和监测预警等研究，为污染防治提供科学支撑。加强大气污染与人群健康关系的研究。希望我国科研人员的研究成果可以更好服务于我国大气污染防治的重大需求，同时为世界其他发展中国家大气污染精准防治提供有益借鉴。

靠法治破解环保难题

“平衡经济发展和生态环境保护关系的最大公约数是法治”

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全国人大常委会新修订的《中华人民共和国森林法》将于2020年7月1日起施行。近日，全国多地开展森林法宣传教育活动。参加普法宣传的专家表示，新修订的森林法对于践行“绿水青山就是金山银山”理念，保护、培育和合理利用森林资源，加快国土绿化，保障森林生态安全，建设生态文明，实现人与自然和谐共生将发挥重要作用。

国家林业和草原局负责人表示，将加大学习宣传培训力度，让新法内容深入人心，提高全社会参与保护森林、造林绿化的意识，提升林草行业依法行政的能力和水平。抓紧完善配套规定，做好相关制度衔接，增加法律的可操作性。加大行政执法力度，提高法律的威慑力，确保森林法落地生根。

近年来，我国生态环境治理的政策制度体系建设加快推进。十三届全国人大常委会作出关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议，以法律的武器、法治的力量保护生态环境。去年12月召开的“弘扬宪法精神，推进国家治理体系和治理能力现代化”座谈会上，生态环境部副部长赵英民介绍，法治建设方面，发布《环境影响评价公众参与办法》等5件部门规章，制定修订157项国家环境质量、排放及监测方法标准，现行有效国家环境保护标准达1970项。法律实施方面，全国办理行政处罚案件48.3万余件，重点打击偷排直排、监测数据造假、非法处置危险废物等恶意违法行为，有效遏制违反环保法律行为。

代表建言

全国人大代表、山西焦煤杜儿坪煤矿掘进一队副队长董林：

经济要发展，生态环境要保护，两者就必须相协调、相平衡。平衡经济发展和生态环境保护关系的最大公约数是法治。生态环境保护和治理是一项系统工程，从国家层面看，要加强和完善相关法律制度，用法治思维来解决生态环境保护和治理中遇到的问题。要加快生态环境立法，提高排污企业的违法成本，加大对违法排污企业损害生态环境的责任追究力度。运用大数据、互联网，对排污企业进行24小时的环境监测，从源头上控制污染物排放。推进联合执法、区域执法、交叉执法等执法机制创新，明确重点，加大力度，严厉打击环境违法行为。对偷排偷放、屡查屡犯的违法企业，要依法停产关闭。对涉嫌环境犯罪的，要依法追究刑事责任。落实执法责任，对监督缺位、执法不力、徇私枉法等行为，监察机关要依法追究有关部门和人员的责任。从企业层面看，要优化产业布局、整合能源资源，形成绿色服务产业链，加强生态环境保护和治理的投入。坚持技术引领，加强重点环节技术改造创新，推动建立科学合理的国家标准和行业标准、企业标准。要建立完整的管理制度体系，加强企业内部管理。从社会层面看，要加大生态环境保护宣传力度，让更多公众参与到生态环境保护中来，减少日常生活中的污染，减少对资源的浪费，让绿色行动、低碳生活成为共识。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 18 版）