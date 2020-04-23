把社区这道疫情防线守严守牢

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调，社区是疫情联防联控、群防群控的关键防线，要推动防控资源和力量下沉，把社区这道防线守严守牢。只有守严守牢社区这道防线，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒，有效切断疫情扩散蔓延的渠道，才能夯实疫情防控取得全面胜利的基础，为实现全年经济社会发展目标任务、确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官创造有利条件。

补齐社区治理短板。随着复工复产有序推进，各地返城复工人员、居家隔离观察人员不断增多，社区疫情防控的压力越来越大，对社区治理提出了严峻挑战。必须高度重视社区治理在疫情防控中暴露出的问题，着力补齐社区治理短板。补齐社区治理短板，需要充分发挥社区基层党组织在疫情防控中的战斗堡垒作用，坚持以党建引领社区疫情防控工作，协调推动社区内部各个主体形成疫情防控合力。充分发挥政府部门、企事业单位和社区干部的模范带头作用，积极引导社区服务站、社区志愿者广泛参与，深入挖掘业主委员会、社区青年党员的服务潜能，在疫情防控中努力营造多元主体参与、良性互动的社区治理格局。不断提升基层社区依法治理能力、社会动员能力、专业服务能力，使社区治理能力与常态化疫情防控相适应。

发挥社区的关键防线作用。联防联控、群防群控是抗击疫情的有力举措，必须高度重视发挥社区在联防联控、群防群控中的关键防线作用。着眼于切断疫情传播，不断完善生活物资保障，避免因生活物资采购、快递收寄造成人群聚集；支持社区内各类机关、企事业单位和社会组织复工复产，做好复工人员健康检查，警惕和严控无症状感染者造成新的交叉感染；推动防控资源和力量下沉，精简压缩防控指挥层级；充分发挥现代信息技术在社区疫情防控中的积极作用，借助互联网、大数据、人工智能等数字技术更好赋能社区，实现社区疫情防控与社区日常管理有机结合。

依法夯实群防群控基础。打赢疫情防控这场人民战争，依法科学有序防控至关重要。只有在法治轨道上统筹推进各项防控工作，依法夯实群防群控基础，才能保障疫情防控工作顺利开展。做好社区疫情防控，并不要求每个人都投入到一线战斗中，而是在应急状态下制定被社区居民广泛接受的制度规范并严格执行，避免出现因隐瞒不报或不服从社区管理而引发矛盾冲突、影响疫情防控的情况。这就要求社区治理坚持法治思维，即使在疫情防控特殊时期也始终坚持依法办事，严格执行疫情防控和应急处置法律法规，严格执行传染病防治法及其实施条例、突发公共卫生事件应急条例等法律法规，依法实施疫情防控及应急处理措施，提高管理效率，加大服务力度，努力保持社区居民生活安定有序。

（作者单位：国务院发展研究中心创新发展研究部）

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 09 版）