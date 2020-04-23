为创造人类美好未来贡献大学力量

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界各国人民的生命安全和身体健康正遭受巨大威胁，全球公共卫生安全正面临严峻挑战。疫情面前，守护人民生命安全和身体健康是全世界共同的责任，任何国家、任何人都不能置身其外，也无法独善其身。此时此刻，我们怎样选择、采取何种行动，关系整个人类和每个人的未来。大学是人类文明的灯塔，教育撑起人类未来的一片蓝天。在这场关乎人类命运的重大挑战面前，大学必须担负起自身的责任。

家国情怀、爱国奉献是中国大学素有的光荣传统。在国家发展的每一个关键时刻，都有我国大学师生自强不息的奋斗身影。面对疫情，大学担负的责任，不仅是一份克服困难坚持教书育人的责任，也是一份科研攻关抗击疫情的责任、一份开放包容推动全球交流合作的责任。

无论面对任何情况、任何困难，知识火种都不能熄灭，文化血脉都要赓续传承。大学是一个复杂系统，大学的正常运行涉及诸多秩序。其中，教学秩序是最重要的。教学秩序井然、教学体系稳定，才能保证学生的学习效果。在疫情期间，大学更应坚定教书育人的理念，勇于克服困难、迎接挑战，开展高水平的在线教育，为教育教学开创具有长远意义的新局面。所谓课堂者，非谓有教室之谓也，有师生之谓也。有师生在，课堂就在。学生在哪里，课堂就延伸到哪里。教师认真教书、同学勤奋学习，春风化雨、传道授业的课堂永远是大学最美丽的风景。

习近平总书记强调，人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。现代大学的一个重要使命就是通过学术研究和科技创新增进人类福祉。大学需要积极开展抗击疫情科研攻关，充分发挥科技攻关突击队作用，努力为打赢疫情防控阻击战提供科技支撑。同时，面向未来，主动布局公共健康政策与管理、大健康、健康大数据、预防医学等学科方向，培养公共卫生领域的骨干人才，针对公共卫生领域的重大挑战和问题开展深入、富有成效的研究，为国家疫病防控和公共卫生应急体系建设贡献更大力量。

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”漫长的人类社会发展历史证明，在每一次重大灾难和挑战面前，理性的精神、科学的力量以及人与人之间守望相助、患难与共的情谊，总能帮助人类战胜危机、走向光明。人类拥有同一个地球家园，具有同样的安全和健康诉求。面对疫情在全球蔓延，人类比以往任何时候都更加需要团结合作。团结合作不仅是抗击疫情最积极有效的方法，也是打赢这场疫情防控全球阻击战最强大有力的武器。科学没有国界。各国大学应从推动全球交流合作的角度出发，以精诚的合作和卓越的工作，为人类最终战胜疫情发挥更大作用。

疫情面前，惟有命运与共、团结合作，方可共克时艰。在应对新冠肺炎疫情的关键时刻，各国大学都应勇敢地担负起自身的责任，携手并肩、砥砺前行，为维护全球公共卫生安全、增进人类健康福祉付出心血和努力，共同创造人类美好未来。

（作者为中国科学院院士、清华大学校长）

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 09 版）