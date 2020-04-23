北京符合条件企业下月起可申领岗位补贴

昨日，北京市、区部门召开落实支持中小微企业9条措施新闻发布会。北京青年报记者获悉，本市鼓励企业在疫情期间采取线上方式开展岗位技能培训，企业可获得每人最高不超过3000元的“以训稳岗补贴”，以及每人1540元的“临时性岗位补贴”。

北京市人力资源和社会保障局副局长贺锐介绍，此次援企稳岗政策聚焦三个重点领域，即科技创新、城市运行保障和生活性服务业。属于上述领域的中小微参保企业，且在今年2月至4月生产经营收入同比下降80%（含）以上的，可以享受政策支持。由各区政府、经开区管委会按条件进行认定。

据了解，支持政策主要有两项。一是“以训稳岗补贴”政策。市人力资源和社会保障局接到各区政府认定名单后，符合重点支持领域的企业，可在5月6日至7月31日期间组织开展培训，培训内容由企业根据疫情对企业的影响以及岗位技能需求自主确定。企业完成培训后，就可以申领“以训稳岗补贴”。按照每人20课时500元的标准给予企业“以训稳岗补贴”。在此基础上每增加20课时，补贴金额增加500元，培训补贴最高不超过120课时3000元。

二是临时性岗位补贴。“企业只要开始职工培训，就能按照每人1540元的标准申领临时性岗位补贴。”贺锐说，从5月6日开始，符合条件的企业可在“北京市职业技能提升行动管理平台”完善企业和职工信息，填报培训方案，按照培训方案开展培训。平台会记录培训全过程，生成学习记录电子报告凭证。企业下载凭证即可申请上述两项补贴。“北京市职业技能提升行动管理平台”将在5月6日开始上线运行，申报补贴截止时间为8月31日。

市属国企将继续为符合条件的中小微企业减免3月份和4月份的租金，助力中小微企业渡过难关。北京市国资委副主任孟韬介绍，市国资委已制定出台实施细则，在减免原则、适用范围、减免工作程序、转租行为的规定等11个方面进行了明确。北青报记者了解到，受疫情影响严重且在京注册的餐饮、便利店、美容美发、家政等4类生活性服务业企业，以分公司形式设立的连锁直营门店，分公司或门店符合相关规定的，纳入减免范围。此外，还包括符合条件的中小微企业、个体工商户、民办幼儿园等。（记者 王斌）