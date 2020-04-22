我国防疫急需的相关职业短缺程度加大

新华社北京4月21日电（记者王优玲）人力资源和社会保障部21日发布《2020年第一季度全国招聘求职100个短缺职业排行》，公布了人力资源市场供求关系较为紧张的招聘、求职需求职业岗位信息。排行显示，疫情防控急需的相关职业短缺程度加大，“内科医师”“医用材料产品生产工”“缝制机械装配调试工”“药物制剂工”“裁剪工”等5个职业新进“排行”。

排行显示，制造业职业需求仍然偏紧。“通信系统设备制造工”“机修钳工”“电子专用设备装调工”“冲压工”等15个职业短缺程度加大，这与春节农民工返乡及受疫情阻滞无法按时返岗等因素相关。此外，本期“家政服务员”“房地产经纪人”“收银员”等3个职业退出前十，“快递员”由上期第13位跃居本期排行第2位，“营销员”连续三期稳居第1位。

此外，餐饮、酒店住宿、交通等行业职业短缺程度缓解，“中式烹调师”“采购员”“道路客运汽车驾驶员”“客房服务员”“后勤管理员”“收银员”“汽车维修工”等15个职业排位下降明显。