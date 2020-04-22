热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

人社部：

我国防疫急需的相关职业短缺程度加大

2020年04月22日10:31 来源：北京日报

新华社北京4月21日电（记者王优玲）人力资源和社会保障部21日发布《2020年第一季度全国招聘求职100个短缺职业排行》，公布了人力资源市场供求关系较为紧张的招聘、求职需求职业岗位信息。排行显示，疫情防控急需的相关职业短缺程度加大，“内科医师”“医用材料产品生产工”“缝制机械装配调试工”“药物制剂工”“裁剪工”等5个职业新进“排行”。

排行显示，制造业职业需求仍然偏紧。“通信系统设备制造工”“机修钳工”“电子专用设备装调工”“冲压工”等15个职业短缺程度加大，这与春节农民工返乡及受疫情阻滞无法按时返岗等因素相关。此外，本期“家政服务员”“房地产经纪人”“收银员”等3个职业退出前十，“快递员”由上期第13位跃居本期排行第2位，“营销员”连续三期稳居第1位。

此外，餐饮、酒店住宿、交通等行业职业短缺程度缓解，“中式烹调师”“采购员”“道路客运汽车驾驶员”“客房服务员”“后勤管理员”“收银员”“汽车维修工”等15个职业排位下降明显。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn