居民轮值搞卫生值得提倡

老北京熟悉的流动值日牌重出江湖！时值第32个爱国卫生月，部分街道“重启”上世纪“轮流值日”的做法，发动居民自己动手打扫楼道、院落。目前，首批共105个流动值日牌已陆续发放到20个社区进行试点。

说到“家门口的卫生”，现在很多人第一反应都是“物业的事”。可在几十年前，人居环境卫生可都是靠居民自发轮流打扫的。轮到谁家，谁家门口就挂个“值日牌”。现在虽有物业，但其力量终究有限。若遇上些不爱护环境的居民，前脚扫、后脚扔，再现代的物业管理也是徒劳。让“值日牌”重新流动起来，引导更多居民加入到爱护公共卫生的队伍中，唤醒的正是一份对身边环境的主人翁意识。

有人认为，“各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”。事实上，不管是自家屋内，还是“门前雪”，又或者“他人瓦上霜”，都是环境卫生的重要组成部分。这次疫情期间，因同走楼道、同乘电梯被感染的现实病例，更让人深刻地认识到人居环境远不是关起门来那一方天地。“自打挂上了这流动值日牌，立刻觉得不一样了，责任感倍增。”眼下，家庭值日生，除了“搬、抬、洒、扫”等常规扫除工作外，还增加了“擦、喷”这两道消毒工序。借着防控疫情契机，将人们的卫生习惯培养起来、延续下去，也是将爱国卫生运动引向深入、引向常态的必要之举。爱护环境，人人受益，人人有责，动员更多人共同打理温馨家园，同样是共治共享的题中应有之义。

同处一所院落、同住一栋楼里，家家轮流值日，也有助于培养街坊邻里的一体感、认同感。许多人曾感慨，“住了好几年，不知隔壁是谁”。为了清洁环境的共同目标，互相鼓励、监督、比拼，在好传统的复归里，说不定还能拾回往日邻里间的那份熟络与温情。