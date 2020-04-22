成都医学城在线招商推介会举办

2020年4月21日下午，由成都医学城主办的成都医学城在线招商推介会开播。全国各地近百家医疗器械、高端生物药、高端医疗服务企业观众线上精彩互动，在线观看37万人次。

会上，温江区委副书记、成都医学城建设指挥部指挥长李亦在推介环节向各位观众介绍了成都医学城的产业规划、产业生态、创新资源、要素保障、生态环境，展示了成都医学城历经12年发展形成的的健康产业全景图，传递了成都医学城聚力发展“三医”产业（医学、医药、医疗）的信心和决心。

△ 温江区委副书记、成都医学城建设指挥部指挥长李亦

成都医学城（科技园）管委会主任王家泉向与会观众推介了成都医学城优质项目、载体资源——“生物医药产研基地、中日康复辅助器具产业园、cGMP标准厂房、三医创新中心四期”4大项目。

△ 成都医学城（科技园）管委会主任王家泉

会议还邀请到成都医学城企业家代表四川科伦药物研究院和江苏集萃药康生物科技有限公司相关负责人。科伦药物研究院副院长欧阳学农在直播现场分享了在温江投资与发展的经验和感受。

△ 科伦药物研究院副院长欧阳学农

△ 长江学者、国家遗传工程小鼠资源库主任、江苏集萃药康生物科技有限公司董事长高翔

长江学者、国家遗传工程小鼠资源库主任、江苏集萃药康生物科技有限公司董事长高翔说，成都药康目前已与科伦药业、药明康德等建立了良好的合作关系。今年9月公司会正式投产运营。

在政企屏对屏互动交流环节，先声药业、微医集团、罗氏上海创新中心相关负责人连线发言提问，李亦副书记、王家泉主任就成都医学城医疗资源、科研及人才资源、产业生态及基金等方面现场解答。