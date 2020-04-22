华人社区“零感染”是怎样实现的

最大华人社区保持新冠肺炎“零感染”记录——最近，来自欧洲疫情最严重国家之一意大利的这则新闻令不少外媒赞叹，在意大利新冠肺炎疫情风暴中，托斯卡纳大区普拉托市庞大的华人社区成为抗疫典范。

普拉托不仅是意大利华侨华人密度最大的地区，也是欧洲最大的华侨华人聚居地之一。在超过19.5万居民中，华人约占1/4。在疫情严重的意大利，“零感染”记录是如何创造的？

防控工作及时到位，是阻断疫情蔓延的关键。1月底，距离意大利出现首个确诊病例前3周，普拉托的华人社区就已经自发进入封锁状态，许多度过春节假期返回当地的侨胞自觉居家隔离；意大利疫情暴发初期，华侨华人就已佩戴口罩，并尽量避免外出和人员聚集；在政府尚未要求停课停业时，华人家庭已要求子女在家学习，许多华人商铺工厂也自觉关门歇业……当一些人还在纠结“戴不戴口罩”甚至鼓吹“口罩无用论”时，华人社区已紧绷起疫情防控安全弦。普拉托市长马泰奥·毕弗尼由衷感叹，“华人为整个地区树立了榜样，让更多人意识到疫情防控的重要性。”

华侨华人抱团互助，凝聚起共渡难关的合力。为更好地防控疫情，普拉托多个侨团及华人志愿者有序组织开展疫情防控宣传，并建立微信交流群。侨团还组织起“巡逻队”，深入当地华人社区巡逻，并劝导民众减少外出和人员聚集。面对来势汹汹的病毒，普拉托侨胞们握手成拳，众志成城，守护着身边的父老乡亲、兄弟姐妹，再次展示出中华儿女守望相助的优良传统和情感基因。“我为自己是华人感到骄傲！”是许多当地侨胞的心声。

祖（籍）国的温暖关怀，为海外游子吃下“定心丸”。中国驻佛罗伦萨总领馆一直同包括普拉托在内的华人社区保持密切联系，普及疫情防控知识，指导侨胞采取防控措施；第三批中国援意大利医疗专家组4月初专程来到普拉托，为当地华侨华人开展防疫工作提供指导帮助；一段时间来，来自家乡的各类防疫物资、抗疫经验如暖流汇海，让远在异国他乡的侨胞们安了心、定了神。侨胞们知道，在万里之外的祖（籍）国，有人牵挂着他们，关心着他们，更全力支持着他们。

华人社区“零感染”是一个了不起的奇迹，令人感佩——

这是华侨华人为当地疫情防控做出的突出贡献。托斯卡纳大区疾病预防部门负责人伦佐·贝尔蒂称，华人社区整体防护到位，是普拉托市新冠肺炎感染率远低于全国平均数的关键。

这是对偏见言论的最好反击。侨胞们用不容质疑的抗疫成果，告诉个别戴着“有色眼镜”的西方人士，病毒不应跟任何一个地方或者国家、民族、群体、个人联系在一起。

这是海外疫情大考中的一份优秀答卷。它为处于疫情阴云中的人们带来比金子更宝贵的信心——病毒是可以战胜的，光明终将会到来。