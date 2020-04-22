做好出院患者全流程管理

本报北京4月21日电 （记者邱超奕）截至4月20日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1003例，其中重症病例82例；累计治愈出院病例77123例。新增无症状感染者37例，其中境外输入2例；当日转为确诊病例3例；当日解除医学观察32例；尚在医学观察无症状感染者992例，其中境外输入180例。4月20日，境外输入和本土新增确诊病例均连续3日在10例以下，但仍有聚集性疫情的新增相关病例报告。

21日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎出院患者管理服务情况。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，目前治愈出院的患者越来越多，治愈率约94%。为了周密、细致地做好全流程管理，促进患者全面康复，国务院联防联控机制近日下发《新冠肺炎出院患者复诊复检工作方案》，包括患者治愈出院后的隔离观察、健康监测以及康复管理等。出院管理涉及不同机构，比如定点医院要在患者出院前制订好2—4周的复诊复检计划；患者到社区后，社区、医疗机构也要进行康复指导；如果患者需要专业的康复机构，也可以由专业机构介入。

郭燕红认为，患者出院后心理的康复和疏导同样重要。“家人、亲戚、邻居都要关注、关心和关爱出院患者。希望社区能够接纳他们回归，给予心理关爱。”

对于出院后复阳患者的管理，北京大学第一医院感染科主任王贵强表示，目前大部分复阳患者都没有症状，病情恶化的病例非常少。国家卫健委在第七版诊疗方案中，对复阳患者管理有明确建议，最好单间隔离14天。患者在隔离期间，要继续观察病情变化，出院2—4周后，建议到医院随访，对病情给予及时干预。

对有基础病的治愈患者，国务院联防联控机制发布了《关于做好新冠肺炎与原发基础疾病分类救治有关工作的通知》。王贵强介绍，对新冠肺炎痊愈后继续治疗基础病的患者，要转到专科医院或综合医院进一步救治；对基础病很重不能转运的，在定点医院要有相应的多学科诊疗团队救治。

对肺纤维化这类后遗症，王贵强认为，新冠肺炎是急性的病毒性传染病，病程较短，所以肺纤维化发生发展的概率比较低，轻型病例大部分不会出现肺纤维化，重症和危重症的病例可能会出现肺纤维化。一方面，患者出院后要通过康复手段进行干预，另外，对重症、危重症患者要长期随访、密切监测。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 02 版）