精准监督 凝聚抗疫合力

新冠肺炎疫情发生以来，各级纪检监察机关认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署，按照中央纪委国家监委的工作要求，在疫情防控监督执纪问责工作中坚持实事求是、依规依纪依法，着力在精准规范稳慎有效上下功夫，调动和激发了党员干部形成凝心聚力、众志成城的防控合力。

党中央决策部署到哪里，政治监督就跟进到哪里

“货到了！这是最后一家紧急复工的原材料供应商了！”2月21日上午，位于浙江省绍兴市上虞区的卧龙电气驱动集团股份有限公司，收到从温州市仙岩机电配件厂快递来的重要生产配套零部件，副总经理朱亚娟立即与省委疫情防控第五巡回督导组成员通了电话，“多亏有你们督导协调，企业的上下游产业链已全部打通。”

为推动这家主产电机的省级重点制造业和重要外贸出口企业尽快解决复工复产实际难题，由浙江省纪委监委牵头的11个省委疫情防控巡回督导组中共有9个组参与督导协调，帮助卧龙集团开工生产急需的50家供应商企业复工，涉及省内9个设区市，该企业产能得到飞跃式提升。

面对新冠肺炎疫情这场大战大考，纪检监察机关应当如何明确自身的职责和定位？中央纪委国家监委发出通知，要求各级纪委监委自觉服从服务当前疫情防控大局，在党委统一领导下有序行动、积极作为，科学精准稳慎有效实施监督，确保党中央决策部署落实落细落到位。地方各级纪检监察机关立足职责定位，积极推动疫情防控和返岗复工双重任务落实。

北京市纪委监委坚持疫情防控监督、返岗复工监督“两手抓”，建立沟通对接、重要问题报告和专项监督机制，严格落实每日专报制度，及时上报复工复产的重大问题；组织派驻住建、发改、经信、商务、财政、人力社保等部门的纪检监察组，综合运用现场检查、实地督导、工作约谈、电话提醒等方式，对全市投资、工程、工业、商业等领域复工复产和扶持政策落实情况开展检查。

河南省纪委监委做实“监督的再监督”，督促相关主责部门充分发挥职能作用，对疫情防控应急物资及人员运输车辆秩序开展专项督察，并重点保障好农民工、学生等规模较大的返程群体需要，全力服务疫情防控大局，全力保障企业生产。

安徽省纪委监委紧抓疫情防控和返岗复工复产两项任务落实监督，重点针对阜阳、蚌埠、亳州等输出人员较多的地方，全面督促党委、政府和相关职能部门强化属地管理、落实监管责任，与流入地做好对接，实行包车集中出行，严格做好疫情防控监督工作。

江苏省纪委监委成立12个专项监督组，由省纪委监委派驻省卫健委、省交通厅、省公安厅、省工信厅等纪检监察组牵头，监督推动48个职能部门做好防疫物资调配、生产企业复产达产、疫情防控等工作。位于宿迁市的江苏金美达新材料有限公司和江苏鑫奕安新型材料科技有限公司主要生产医用口罩原料，是工信部明确的新冠肺炎疫情防控重点保障企业。日前，省纪委监委专项监督组在调研了解到两家企业贷款融资难问题后，当晚便督促协调将问题上报有关职能部门，很快两家企业被纳入金融支持企业名单，获得低息贷款，产能进一步扩大。企业负责人对监督组的同志说：“感谢你们帮我们解了燃眉之急！”

聚焦疫情防控重点工作重点环节，坚决纠治形式主义、官僚主义

“经认真梳理排查，我单位已全面完成基层报表清理任务，保留2个报表，并针对暴露出的问题，举一反三，改进工作方法……”不久前，福建省纪委监委第二纪检监察室收到省直某厅局党组针对基层反映多头、重复报表问题整改情况的书面材料。

今年初，为督促推动各级各部门落细落实疫情防控措施，福建省纪委监委成立10个工作组，由委领导带队，分赴全省各地开展监督、指导。在督导过程中，有基层干部反映，上级有关部门要求填报的表格较多，存在多头、重复填报的问题。该省纪委监委第一时间作出部署，要求在省直机关开展督查调研，全面排查、整改要求基层填报的涉“疫”各类报表，切实为基层减负。据统计，疫情防控工作开展以来，全省112家省直单位中有38家单位要求基层报送疫情防控表格，经排查、清理，已取消73个报表，有17家单位实现了“清零”，基层负担得到有效减轻。

形式主义、官僚主义是打赢疫情防控阻击战的大敌。各级纪检监察机关对不担当、不作为、乱作为，推诿扯皮、消极应付等形式主义、官僚主义问题，严肃查处、推动整改——

湖北省纪委监委印发《关于在疫情防控中坚决整治形式主义、官僚主义的通知》，结合实际，提出6项纠治重点；新疆维吾尔自治区纪委监委下发通知，详细列举贯彻落实党中央决策部署、联系服务群众、落实疫情防控措施等3方面13项纠治重点，要求及时发现、严查快处；内蒙古自治区纪委监委通过暗访及时发现部分基层单位填报统计表格种类繁多、对口部门不一等问题，向有关方面发出提醒函，切实整改到位；上海市纪委监委大力推动普陀区、长宁区专题研究优化统计报表，归并原有的10多类表格为3张基础母表，避免多头重复报送……

奉行本位主义、不服从统一调度指挥，擅离防控工作职守、临阵退缩逃脱，明令禁止聚会却违规聚餐……对疫情防控期间出现的相关问题，各级纪检监察机关主动跟进、严肃查处，并以通报曝光等形式及时准确回应社会关切，让群众感到纪检监察工作就在身边。

3月12日，武汉市纪委通报，对青山区副区长、区新冠肺炎疫情防控指挥部市场供应保障组组长骆蓉党纪立案审查。此前一天，武汉市青山区纪委已经对钢都花园管委会有关负责同志立案审查。

从收到舆情反映到问责相关责任人、公开处理通报，不到24小时，反映了纪检监察机关依规依纪依法严查快处疫情防控中违纪违法问题、及时回应社会关切的鲜明态度。“通报曝光后，我们深刻汲取教训、举一反三，努力将各项政策措施落实得更加到位、及时。”青山区有关负责同志表示。

区分情况、把握界限，精准运用“四种形态”追责问责

“王德平，这次你去支援武汉雷神山医院建设属于义举，我们大家都为你点赞！但是疫情期间外出不按要求报告，这是违反规定的。鉴于你是出于公心，且成绩突出，经过区监委研究决定给予你容错免责处理。”

日前，在四川省遂宁市船山区纪委监委的会议室里，派驻区住建局纪检监察组组长与在隔离点的区住建局下属市政公用事务中心工作人员王德平进行网络对话，对其不请假外出的行为进行容错免责告知。原来，2月3日晚，王德平接到朋友紧急邀约前往武汉支援雷神山医院建设。直至2月8日晚，他才想起向区住建局相关领导报告和请假。鉴于援建武汉雷神山医院期间，王德平工作突出，调查组建议对他启动容错审核程序。2月18日，船山区监委经研究决定，对王德平给予容错免责处理。

在实践中，各级纪检监察机关坚持区分情况、把握界限，灵活运用“四种形态”，精准规范稳慎有效追责问责——

山西省纪委监委要求把握“四个区别对待”，即区别对待疫情防控工作中和其他情况下的违规违纪违法行为，区别对待疫情防控工作中的无意过失和明知故犯的违规违纪违法行为，区别对待疫情防控工作中无明确限制的不当行为和明令禁止后依然我行我素的违规违纪违法行为，区别对待考虑不周密、工作不细致与工作严重不负责任、不担当、不作为的行为；

四川省建立追责问责提级审核机制，县处级以上干部由省纪委监委审核把关，市（州）纪委监委对辖区内县处级以下干部进行审核把关。截至目前，省、市两级纪检监察机关共审核把关457次690人，提出不予问责或免于问责意见139人，提出从轻或减轻问责意见119人，提出从重或加重问责意见21人；

重庆市精准做好典型案例通报曝光，由市纪委监委统一把关，突出通报案件的典型性、针对性，注重契合当前统筹疫情防控和经济社会发展的形势，注重选取不同级别、不同性质、不同类型的案件，分期分批对外通报。开州区纪委监委在督查中发现满月镇满月村存在居民聚集开展娱乐活动的情况，拟对3名责任人全区通报，鉴于该案情节较为轻微、未造成严重后果，市纪委监委统一审核把关时，经综合研判改为向乡镇街道和区级部门负责人发送工作提醒，对3人谈心谈话，减轻思想包袱。此后3人均更加努力积极工作，该镇疫情防控不规范行为得到改善。

中央纪委国家监委有关负责同志表示，各级纪检监察机关要坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来，毫不放松抓紧抓实抓细疫情防控监督工作，督促推动经济社会秩序加快恢复，以监督工作实际成效为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供坚强保障。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 06 版）