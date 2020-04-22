热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

守好健康文明“一米线”

江西南昌  郑少忠

2020年04月22日08:35 来源：人民网－人民日报

“排队请保持一米距离”“请您保持一米安全距离”“请在一米外等候”……最近，笔者到基层调研，发现江西省无论是旅游景区还是学校商场，许多人流量大的公共场所都设置了“一米线”的标识，提醒公众保持适当距离。原本丈量文明的“一米线”，如今成为一条维护健康的“安全线”。

随着我国新冠肺炎疫情防控向好态势进一步巩固，经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复，公共场所的人流量逐渐增大，做好防疫工作、公共场所保持一米的距离，正是实施常态化精准防控的一个缩影。在全国很多地方，办公开会一米距离不聚集，用餐排队一米距离守秩序，生产经营一米距离保安全。可以说，流动中保持人与人之间的有效距离，既满足了经济社会发展的基本需求，又织密了常态化疫情防控的安全网。

文明健康是一种习惯，更是一种风尚，需要我们大家共同来遵守、来维护、来践行。从这个意义上讲，“一米线”也是衡量公共服务质量的责任线。各地各单位把服务的能力强起来，把制度的要求落下去，把管理的水准提上来，就能让“一米线”成为一条亮丽的“风景线”。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn