守好健康文明“一米线”

“排队请保持一米距离”“请您保持一米安全距离”“请在一米外等候”……最近，笔者到基层调研，发现江西省无论是旅游景区还是学校商场，许多人流量大的公共场所都设置了“一米线”的标识，提醒公众保持适当距离。原本丈量文明的“一米线”，如今成为一条维护健康的“安全线”。

随着我国新冠肺炎疫情防控向好态势进一步巩固，经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复，公共场所的人流量逐渐增大，做好防疫工作、公共场所保持一米的距离，正是实施常态化精准防控的一个缩影。在全国很多地方，办公开会一米距离不聚集，用餐排队一米距离守秩序，生产经营一米距离保安全。可以说，流动中保持人与人之间的有效距离，既满足了经济社会发展的基本需求，又织密了常态化疫情防控的安全网。

文明健康是一种习惯，更是一种风尚，需要我们大家共同来遵守、来维护、来践行。从这个意义上讲，“一米线”也是衡量公共服务质量的责任线。各地各单位把服务的能力强起来，把制度的要求落下去，把管理的水准提上来，就能让“一米线”成为一条亮丽的“风景线”。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 05 版）