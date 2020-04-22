塞尔维亚首座“火眼”病毒检测实验室落成

人民网罗马4月21日电 （记者韩硕）贝尔格莱德消息：由中国企业参与设计并捐赠核心设备的塞尔维亚首座“火眼”病毒检测实验室20日在首都贝尔格莱德落成，将大幅提高塞方病毒检测能力。

塞尔维亚总理布尔纳比奇、卫生部长隆查尔、传染病和热带疾病医院院长斯特万诺维奇、中国驻塞尔维亚大使陈波以及中国赴塞尔维亚抗疫医疗专家组成员出席实验室揭幕仪式。

布尔纳比奇在致辞中说，“火眼”实验室的落成强化了塞尔维亚医疗系统，将大幅提高该国新冠病毒的检测效率。她说，这是塞尔维亚抗击疫情的重要日子，也是达到未来目标的重要起点。这一实验室将在疫情结束后继续运行，塞尔维亚将继续和中方合作，商讨共建分子基因学研究所事宜。

陈波说，塞尔维亚政府与中方合作伙伴从签署共建“火眼”实验室协议到实验室落成仅用12天，充分体现了中塞双方开展抗疫合作的务实高效。她说，在中塞高层领导下，两国人民在抗疫斗争中并肩作战，共克时艰，中国抗疫医疗专家同塞方同事一起日夜工作。实验室的落成将有助于塞尔维亚扩大病毒检测能力，对于最终控制疫情发挥关键作用。

首座“火眼”实验室由中国华大集团参与设计，是中方捐赠的两座实验室之一。另一座实验室位于塞尔维亚南部尼什市，将于未来几周内建成。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 03 版）