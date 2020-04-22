“诠释老中守望相助、共同抗疫的生动实践”

“为有效防控新冠肺炎疫情，各国都在积极行动，一些国家已取得成果。特别是中国在防控疫情方面取得重要成效，中国成功的抗疫经验值得老挝以及其他国家学习借鉴。”老挝人民革命党中央对外联络部部长顺通近日在接受本报记者书面采访时表示。

顺通强调，重大传染性疾病是全人类的敌人，为切实有效防控疫情，世界各国急需密切沟通、全面合作。“当前形势下，我们愈发认识到世界各国守望相助的必要性，认识到推动构建人类命运共同体十分重要和紧迫。”顺通表示，中国有力推动了全球公共卫生安全合作，充分展现了负责任大国担当。

随着疫情在全球蔓延，老挝面临的输入性风险加剧，防控形势十分严峻。中国向老挝派出抗疫医疗专家组，并提供医疗物资援助等支持，顺通对此深表感谢：“这将为老挝抗击疫情提供重要帮助。”她提到，中国医疗专家组不仅在首都万象工作，还深入老挝南、北中心城市巴色和琅勃拉邦。“中国医疗专家组考察老挝各地，分享中国抗疫经验和各项防控举措。这是诠释老中守望相助、共同抗疫的生动实践。”

顺通说，这场疫情防控阻击战充分展现了中国共产党领导和社会主义制度的显著优势，中国人民一定能尽快战胜疫情，实现经济社会持续健康发展。作为传统友邻和命运共同体，老挝在任何时候、任何情况下，都愿始终同中国守望相助、共克时艰。“此次抗疫合作，体现了老中两党始终如一的理想：始终坚持为人民服务，心系民生并关注人民的切实利益。老中两国抗疫合作为世界各国之间的全面合作树立了榜样。”

（本报曼谷4月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 03 版）