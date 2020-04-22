别玩与科学作对的荒谬游戏

病毒溯源是一个严肃的科学问题、理性的专业问题。所谓新冠病毒来自实验室的阴谋论，早已被国际科学界击得粉碎

近日，美国一些政客老调重弹，在多个场合散布所谓新冠病毒源于中国武汉病毒研究所的言论，并堂而皇之地声称应对此进行调查；福克斯新闻还颇为起劲地跟风炒作这等荒谬之词。国际上但凡有公理心的人，都能够识破这种罔顾事实、违背科学的丑恶表演。但必须警惕的是，在全球抗击新冠肺炎疫情任务如此紧迫的形势下，大搞科学问题政治化、散布阴谋论、耍弄污名化的伎俩，其实质都是搅乱全球抗疫团结合作大局的企图，贻害无穷。

病毒溯源是一个严肃的科学问题、理性的专业问题，需要听取和尊重科学、专业的意见。所谓新冠病毒来自实验室的阴谋论，早已被国际科学界击得粉碎。世界卫生组织负责人已多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生或系制造生物武器所致。早在2月19日，27名来自8个不同国家的医学专家在国际专业医学期刊《柳叶刀》上联合发表声明，强烈谴责了“新冠病毒并非自然起源”的谣言与阴谋论。声明指出：“来自世界各国的科研工作者已经对引发该疾病的病原SARS—CoV—2的全基因组进行了分析并公开发表了结果，这些结果压倒性地证明了该冠状病毒和其他很多新发病原一样来源于野生动物。该科学结论也得到了来自美国国家科学、工程、医学院院长及其所代表的科学界人士的支持。”此后，由美国斯克里普斯研究所、哥伦比亚大学、图兰大学、英国爱丁堡大学和澳大利亚悉尼大学学者组成的研究团队在英国期刊《自然·医学》上发表文章再次强调，科研证据显示导致这一疾病的新冠病毒是自然进化的产物，而不是实验室合成的。

美国一些政客执意违背科学而编造虚假叙事，确有其不可告人的政治目的。一段时间以来，从指责中方没有及时向美方通报疫情信息，到处心积虑地借新冠病毒的名称污名化中国，甚至炒作病毒源头与武汉病毒研究所有关，美国一些政客已然是迫不及待地搅浑水、转移视线、推卸责任。世界上大凡尊重科学的人、稍有理智的人，都对美国一些政客的表演十分不屑。

科学就是科学，专业的就归专业。比利时政府新冠肺炎疫情事务发言人、病毒学家埃马纽埃尔·安德烈说：“没有理由认为这种病毒从实验室泄漏或在实验室中制造，这种病毒的遗传结构是自然的。”法国免疫学家、新冠肺炎疫情科学委员会负责人让—弗朗索瓦·德尔弗雷西认为，新冠病毒源自实验室的假设是“一种不属于真正科学范畴的阴谋论观点”。英国知名学术期刊《自然》发表社论指出：“执意将一种病毒及其所致疾病与某个地方关联在一起，这是一种不负责任的行为，需要立即停止。”

谎言终究走不远，公道自然在人间。美国一些政客一再将疫情问题政治化，破坏国际抗疫合作的行为，引起了国际社会的极大愤慨。4月2日，中国共产党同100多个国家的230多个政党就加强抗击新冠肺炎疫情国际合作发出共同呼吁——“我们呼吁本着科学的态度就防治措施和病毒溯源等开展专业性论证，反对将公共卫生问题政治化，坚决抵制借疫情对他国搞污名化，坚决抵制歧视任何国家、地区和族群的言论和做法”。

应对全球性挑战，离不开全球性合作。联合国成立75周年活动网站近日发表新闻公报称，调查显示，越来越多的人支持国际合作，这一趋势在新冠肺炎疫情发生后更加明显。该调查结果充分说明，在重大公共卫生危机和传染病威胁面前，团结协作、同舟共济是国际社会的主流声音。这次疫情再次证明构建人类命运共同体的重要性和紧迫性。

出于真正的科学、专业的精神，便绝对不会承认与科学作对的“有罪推定”。任何人同科学作对，都不会有什么好下场。为了所有美国人的生命安全和身体健康，为了维护全球公共卫生安全，奉劝美方一些政客别玩这种与科学作对的荒谬的政治游戏，停止任何将疫情政治化的行径，用实质性行动早日加入到全球抗击疫情的国际合作队伍中来，让合作的阳光驱散疫情的阴霾。毕竟，人类是一个命运共同体，当多做为人类共同家园负责尽责的事情。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 03 版）