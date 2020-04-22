全球15亿儿童和青年受新冠疫情影响

4月16日，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯发布了有关新冠肺炎疫情对儿童影响的政策通报。他在致辞中表示，新冠肺炎大流行已经导致社会中最贫困和脆弱的群体受到最严重的影响。因此，他对全球儿童的福祉表示尤为关切。

据联合国网站报道，新冠肺炎大流行正在全球蔓延，呈现了一个令人担忧的模式。无论是大流行病还是应对措施，社会中最贫困、最脆弱的成员受到的打击最为沉重。

古特雷斯表示，“我特别关心的是世界儿童的福祉。令人欣慰的是，截至目前儿童基本上没有出现疾病最严重的症状。但是，他们的生活已经被完全改变。”

他呼吁世界各地的家庭和各级领袖——保护我们的儿童。“今天我们发布一份报告，就是要强调儿童面临的风险。”

第一，教育。全球有188个国家已经停课，导致超过15亿儿童和青年受到影响。一些学校提供远程教育，但并非所有学校都可以提供这一服务。在互联网服务薄弱或资费昂贵的国家的儿童面临严重的不利处境。

第二，食物。数字十分惊人——有近3.69亿儿童，几乎是世界总数的一半——每天靠学校提供校餐。即使在新冠肺炎疫情暴发之前，世界儿童的营养不良和发育迟缓率就已经是无法接受的。

第三，安全。儿童离开学校，社区又被封锁，全球经济衰退日益严重，家庭压力不断上升。儿童是家庭暴力和虐待的受害者和目击者。学校关闭意味着失去了一个重要的预警机制。

女童还面临辍学的危险，可能导致少女怀孕增加。绝不能忽视儿童因花费更多时间上网而面临越来越大的风险，这可能会让孩子们容易受到网络性剥削和被诱骗。缺乏与朋友和玩伴的面对面接触可能会导致冒险行为增加，如发送色情图片。

而且上网时间延长和无度的可能，会使儿童接触潜在有害和暴力内容，以及更大的网络欺凌风险。政府和家长在保护儿童安全方面负有责任，社交媒体公司对保护弱势群体负有特别的责任。

第四，健康。家庭收入减少将迫使贫困家庭削减基本的健康和食品支出，这一影响对儿童、孕妇和哺乳母亲尤其严重。

小儿麻痹症疫苗接种活动已经暂停；有23个国家叫停了麻疹免疫接种活动；医疗服务不堪重负，患病儿童就医难度加大。

随着全球经济衰退不断加剧，2020年将有成千上万起新增儿童死亡事件，这将使国际社会在过去两到三年内在降低婴儿死亡率方面取得的进展发生逆转。

古特雷斯指出，以上只是报告的一些发现，结论是明确的。对于儿童面临的这些威胁，全世界现在就要采取行动，各级领袖必须尽一切力量来减轻疫情的影响。一场突发公共卫生事件已经迅速发展成对不让一个人掉队这一全球承诺的严峻考验。

报告敦促各国政府和捐助者优先考虑所有儿童的教育；

报告建议政府和捐助者向低收入家庭提供经济援助，包括现金转移，并尽量减少对儿童社会和医疗服务的干扰。

全世界还必须优先考虑冲突局势中的儿童、儿童难民和流离失所者、残疾儿童这些最弱势的群体。

古特雷斯呼吁，全世界必须作出保证，一定要在疫情过去实现复苏之后夺回损失，努力按照可持续发展目标建设一个更可持续和更加包容的经济和社会。

“这场疫情使世界上许多儿童处于危险境地，因此我再次发出紧急呼吁——我们一定要保护儿童，保障儿童的福祉。”