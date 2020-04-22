性别不平等现象将随着新冠疫情的蔓延而加剧

联合国妇女署于近期发布了《亚太地区新冠疫情暴发的前100天：性别视角》报告，报告指出：亚太地区的性别和社会不平等现象，将随着新冠疫情的蔓延而加剧，可能会造成妇女和女童的处境更加艰难。

报告介绍了女性在新冠疫情中面临的问题、在社会经济层面可能受到的影响，并通过性别视角对疫情应对工作和疫情后的重建工作提出建议，同时强调了亚太地区妇女和女童在社会经济层面的潜力。该报告指出女性在流行病蔓延背景下的迫切需求，包括女性医护人员和性别暴力幸存者。此外，报告还阐述了疫情对妇女和女童无偿照料、生殖健康和基本权利等方面的直接影响，如使得部分女童无法继续接受教育等。

联合国妇女署亚太区域办公室主任穆罕默德·纳基里提道：“亚太地区仍是世界上最易发生自然灾害的地区之一。在新冠疫情背景下，其他灾害预计将加剧性别不平等现象。如，由于疫情蔓延，人们洗手等卫生需求增加；此时若遇湄公河干旱，由于多数女性承担着收集家庭用水的责任，妇女和女童无偿照料负担将显著增加。”

“疫情应对措施和疫情后的重建工作应重视妇女和女童需求，并以女性面临的社会经济现实为基础。”报告还探讨了女性面临的治安问题、性别与灾害风险问题、针对女性的性别暴力问题、如何在经济层面赋权予妇女问题，分析了问题影响、提供了潜在的解决方案。报告还指出边缘化群体的具体需求，如受残障影响女性和女性艾滋病毒感染者。

“只有各方协调一致，将性别视角纳入抗击疫情行动中，才能确保全球女性在这特殊时期获得所需支持。”若我们利用现有的机会和专业知识，将性别视角融入疫情应对行动，尤其是疫情后的重建工作中，我们将有机会在疫情结束后成功构建性别平等的世界。