线上“拼单” 购销两旺

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线上团购为消费者带来物美价廉的商品和互动分享的购物体验，成为不少居民的消费新选择。在拼团过程中，要选择信誉度好的平台和商家，购买真正有口碑的好商品

●江苏南京消费者陈怡——

“团”来的商品物美价廉

“朋友刚给我分享了她最新购买的广西沃柑，10斤只要22.9元，我正打算跟着她‘拼团’尝鲜呢！”家住江苏省南京市江宁区的陈怡最近尝试了在线团购。

所谓在线团购，是指一定数量的消费者通过互联网渠道组织成团，以折扣价向经营者购买同一种商品或服务。对于商家而言，团购能够实现规模效益、降低成本，所以商家愿意向消费者提供优惠的价格，消费者得到实惠也愿意团购，从而实现双赢。

刚开始，陈怡对团购这种模式有些担心：“‘团’来的商品价格便宜，质量能好吗？买来的东西如果用不了，能退吗？会不会没有保障？”

两个月前，陈怡的好朋友给她发送了某电商平台的一条优惠信息：新用户首次注册登录，可以领取团购平台的无门槛优惠券。朋友对陈怡说，可以先领取优惠券下一单试试。

在朋友的帮助下，陈怡在线拼购了一箱新疆阿苏克苹果，5元优惠券抵扣后，只花了12.58元，而且还包邮、商家免费送货上门。

“本来也没抱多大期望，却带来了意外的惊喜，苹果脆甜可口，包装也很贴心，总体让人很满意。”陈怡说，有一个苹果在运输过程中磕坏了，和商家说了一下，卖家立刻给予赔偿，服务周到细致。

陈怡发现，在线团购其实很容易掌握：既可以在线发起拼团，等待网上其他的消费者拼团，也可以参加别人发起的拼团，人数满足要求就能成团，下单后等着商家发货即可。通常，大家都愿意将链接发送给家人、好友、同事，大家一起在线拼团。“现在家里的水果、日常生活用品都是团购买来的。我妈也被我带动了起来，隔三差五就在家庭群里分享自己的团购清单。谁不喜欢物美价廉的商品呢！”陈怡说。

火爆的在线团购不仅为消费者提供了高性价比的商品，还能联络感情，“有好吃好玩的东西当然想分享给亲朋好友，通过分享也很容易激发人们的购物愿望。”陈怡表示。

●上海某社区团购团长陈耕——

社区团购大有可为

“陈团长，咱们这周‘团’点什么呀？有啥好东西推荐吗？”“陈团长，上次‘团’的牛肉不错，咱们最近再‘团’一次？”家住上海浦东新区尚海郦景小区的陈耕每次打开小区的微信群，都会看到邻居们发来的团购建议。

疫情期间，小区居民们最期待的就是社区线上团购活动。不用外出去逛超市、不用额外下载APP，坐在家里就能收到价廉物美的商品。

作为小区居民团购的团长，36岁的陈耕不负众望，每周都会考察挖掘出几款优质商品供邻居们挑选，大家选定后，陈耕会通过“快团团”小程序发布开团信息，分享至团购群，注明商品名称、重量、价格等，其他居民只需在群里点开链接、加购支付即可。然后，陈耕根据最终的订单信息跟商家订货，商家直接送货到小区，陈耕和群里的志愿者再一起将商品分发给邻居。

其实，陈耕并不是专门做团购业务的，他只是小区里一个普通住户，由于平日里为人热情，常常热心参与小区活动，邻居们都认识他、信任他。最初，只有部分邻居在群里不定期团购食品，随着团购需求越来越大，新加入的成员越来越多，团购频率也从每周一次提高到了一周两次。

由于团购量大，且买家集中在一个小区，团长直接向供应商下单，统一送货上门，省去了许多中间环节，减少了供应商经营和配送成本，因此他们“团”来的商品价格比个人单独购买便宜不少。

“比如我们常买的黑鱼片，同样的规格在一些电商平台要卖20多元一包，我们拼团后购买只要十几元。”陈耕说，“团购真的能让买家享受到实惠和便利。”

“在线拼团很方便。”陈耕说，最初在群里发起团购时，要靠邻居们在群里接龙报数，再手动统计订单信息，每次二三百单的量，容易出错或漏单，“后来拼多多推出了‘快团团’的团购小程序，团长可以直接在小程序中发起开团信息，大家在小程序中跟团，在线完成订单，最大程度减少失误。”陈耕表示，使用“快团团”后，小区团购进行得更顺利，“疫情期间，群里每周平均团购金额达8万元，少的时候也有五六万元。”

如今，随着陈耕的名气越来越大，周边小区也有业主找到了他，希望能跟着一起参加团购。“社区线上团购的潜力还没完全发挥出来，未来还将大有可为。”陈耕说。

●专家建议——

选择信誉度好的平台和商家

当前，团购电商平台、微信团购群、团购小程序，形式多样的在线团购正改变着人们的购物习惯。以同程生活精选、考拉精选、兴盛优选、美家买菜、食享会、十荟团等平台为代表的团购平台，在互联网和线下零售行业中掀起了一股创业热潮，许多企业和创业者，都开始进入社区线上团购市场，受到市场欢迎，不少平台的单月流水已过亿元。中商产业研究院发布的数据显示，2018年中国拼购电商用户规模突破了3亿人，今年将接近5亿人，疫情期间更多用户接触了在线团购。

中国社会科学评价研究院院长荆林波表示，在线团购备受青睐的原因在于价格优势明显。同时，商业模式的创新正带来新变革，在线团购模式充分挖掘了消费者的潜在需求，大量的消费者聚集起来向上游生产商集合竞价，过去以生产企业为中心的少批量、大规模的生产模式正走向以消费者为中心、先有需求再有生产的个性化定制模式，能够激发社会生产力的活跃和生产效率跃升。

在线团购模式虽好，但在发展过程中也出现了一些不规范的行为，一些商家以低价宣传吸引消费者购买，却通过虚假折扣、搭售其他商品等手段谋取不法收益，损害了消费者的权益。荆林波认为，之所以出现这种情况，是因为一些商家急功近利，只看见了短期蝇头小利，忽略了口碑才是正道，想要走得长久，还是要保证商品质量。

消费者也要注意理性消费，量力而行。荆林波表示，由于团购价格相对较低，又有熟人或团长推荐，一些消费者会出现冲动、跟风消费行为，在没有充分了解团购内容的品质、规格、用途等情况下，盲目跟团消费，购买后才发现自己根本不需要而将商品束之高阁。“还是要了解自己真正的需求，买到真正用得上又实惠的商品。”荆林波说。

专家提醒，在拼团过程中，要选择信誉度好的平台和商家，要注意商品详情页的介绍，购买真正有口碑的好商品。尽量选择口碑好、规模大的网站进行团购；支付选择第三方支付平台进行，不要轻易向不可靠、身份不明的团购发起人直接转账付款；谨慎填写或授权使用个人信息，注意保护隐私性较强的个人信息；一旦出现团购消费争议，消费者可向平台或团长反映问题，由其与供货商联络，通过协商的方式快速化解纠纷，协商不成的，可拨打12315热线投诉举报。

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 19 版）