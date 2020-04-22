喂养方式影响婴儿体内病毒定植

英国《自然》杂志近日发表了一项医学研究，美国科学家报告称，婴儿出生后其肠道内的病毒定植，受到母乳喂养的调控。该研究表明病毒定植是分阶段发生的，而如果采取混合或纯母乳喂养或将能保护婴儿不受部分人类病毒的影响。

当微生物从不同环境落到人体，并能在一定部位定居和不断生长、繁殖后代，这种现象即为定植。人类刚刚出生时，其肠道内没有病毒，但是出生后不久便有病毒之类的微生物定植，一直以来，科学家都对这一病毒定植的过程不甚明了。

为了调查婴儿生命之初的病毒定植，美国宾夕法尼亚大学研究人员福雷德里克·布什曼及其同事，分析了20名健康婴儿的粪便样本。在婴儿出生后的4天内，无法检测到病毒样颗粒。但是一个月后，在大部分的样本中都能检测到。为了确定病毒的来源，研究者做了基因组测序，发现在婴儿出生后不久，先锋细菌首先在婴儿肠道内定植；婴儿一个月大时，噬菌体（感染细菌的病毒）是病毒组的主要来源。婴儿四个月大时，在人体细胞中复制的可辨认病毒（如腺病毒和小核糖核酸病毒）变得愈加明显。

研究团队再将得到的病毒数据与喂养史、出生方式和性别等变量进行对比，发现母乳喂养与可在人体细胞内复制的病毒的低聚集相关。

为了验证这一发现，研究人员获取了另外125名婴儿的粪便样本，取样时间为婴儿3个月至4个月大时，最后在30%的喝配方奶的婴儿的粪便样本中检测到人体病毒。相比之下，在纯母乳喂养或混合喂养的婴儿中，这个比例为9%。

（记者张梦然）