人社部：社保减免2329亿不影响养老金足额发放

本报北京4月21日电（中青报·中青网记者 桂杰）人力资源和社会保障部养老保险司司长聂明隽在今天举行的第一季度新闻发布会上介绍，自今年2月阶段性减免企业社会保险费政策执行以来，共减免社保费2329亿元，其中养老保险2184亿元。他表示，从总体上看，社保基金足以确保养老金足额发放。

2月20日，人社部、财政部、税务总局三部门印发《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，规定从2月起对企业缴纳的养老、失业、工伤3项社会保险单位缴费部分实施免、减、缓。聂明隽说：“在这个过程中，中小微企业为主要受益者。”他介绍，养老保险减免的2184亿元中，中小微企业的额度是1802亿元，占82.5%。

聂明隽说，“从总体上看，养老保险发放是没有问题的，全国企业养老保险基金累计结余还有5万多亿，有比较坚实的物质基础，主要问题还是省际之间的结构性矛盾比较突出。”他介绍，3月，人社部会同财政部下发了2020年企业基本养老保险基金中央调剂预缴拨计划，4月初，一季度的调剂资金已全部拨付到位。在实施过程中，定向增加了对湖北省一季度的中央调剂拨付额。截至目前，全国已有20个省实行基金省级统收统支。到年底，所有省份都会实现基金统收统支。

来源：中国青年报