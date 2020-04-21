专家：五方面社区防控策略在武汉疫情防控中行之有效

人民网北京4月21日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎出院患者管理服务情况举行发布会，会上，北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任、中央指导组防控组社区防控专家组组长吴浩表示，社区防控小分队通过强化社区防控网格化管理、健全组织体系、优化流程等策略驻武汉指导社区防控工作。

吴浩介绍，自2月6日起，国家卫生健康委基层司先后带领13名基层社区卫生专家和20名中国CDC相关专家组成社区防控小分队驰援武汉，驻区指导工作，深入小区、养老院、福利院以及隔离点、商场、交通枢纽等。截至4月19日，社区防控小分队共梳理1275条问题和建议，提供给相关各区指挥部及中央指导组决策参考，形成有效的社区联防联控经验。

就武汉在疫情防控中行之有效的社区防控策略，吴浩表示，具体来讲，采取以下五方面社区防控策略：

第一方面，强化社区防控网格化管理。指导做实社区防控网，关口前移，推动居家小区全面封控管理。在社区防控小分队的建议和中央指导组推动下，武汉市于2月11日统一实施小区封闭管理，保持社交距离，阻断传播途径，做实了疫情防控的第一道防线。

第二方面，以健全组织体系为抓手，织密织牢社区防控网。2月初，提出以党建为引领，组织部门靠前指挥，抽调和动员党政机关和企事业党员干部等，下沉到社区一线作为志愿者或社区服务者，落实以区级领导包街道、街道领导包社区、街道干部包网格、党员干部包困难家庭；同时，每个隔离点都有一个区的处级领导蹲点，彻底扭转人力不足局面，保证居家封闭管理和人员排查，保证居民生活保障。

第三方面，优化流程，发挥科技信息技术作用，促进社区各单位的联防联控。社区防控小分队帮助梳理街道居委会、区疾控中心以及社区卫生服务中心等机构之间的衔接机制，优化发热患者、疑似病人及密接风险人群等转运流程，建立社区卫生服务中心和街道居委会等相关部门的信息共享机制，提高工作效率。

第四方面，以落实防控方案为标准，夯实人员集中场所及相关各社区的疫情防控。社区防控小分队主要以国务院联防联控机制发布的15项防控技术方案为标准，因地制宜，推动养老机构、福利院等相关人员集中场所、社区和单位的疫情防控，对人员隔离、体温筛查、环境消杀及核酸检测、风控管理等具体问题实行指导。

第五方面，全面提高社区工作人员防控能力。社区防控小分队通过现场与视频培训，及时发现问题并提出改进建议，开展环境消杀以及个人防护、院感等方面培训，提高社区防控工作人员能力，确保各种防控措施在社区能够落实。