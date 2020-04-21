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专家谈新冠合并基础病恢复期患者治疗：分层、分区救治

2020年04月21日16:31 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月21日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，北京大学第一医院感染科主任王贵强表示，基础疾病的诊断和治疗非常关键，它是导致新冠肺炎重症和危重症患者病情恶化的因素。对有基础疾病的恢复期患者，通过分层救治都能得到有效治疗。

王贵强介绍，国务院联防联控机制专门颁布的《关于做好新冠肺炎与原发基础疾病分类救治有关工作要求》强调，对有基础疾病的新冠肺炎患者一定要给予积极的治疗干预，对有基础疾病的恢复期新冠肺炎患者，需区分对待，分区进行治疗。具体有两个方面：

一是对新冠肺炎已痊愈，只治疗基础病的患者，要转到专科医院或具有综合救治能力的医院进行进一步救治。从定点医院到其他综合医院有一系列的环节进行对接。

二是对病情很重，不能搬运患者，强调就地治疗。在定点医院，有相应的MDT团队，对有基础疾病较重不能转运患者，进行积极救治。也有一些病人有基础疾病，但并不严重，可回到社区，在家庭医生的照护下进行密切监察和随访。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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