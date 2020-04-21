舒倍健联合儿基会、新浪微公益发起“手护健康公益行动” 倡导科学洗手

4月17日，舒倍健联合中国儿童少年基金会、新浪微公益、医生群体及多家企业共同发起“手护健康公益行动”，向公众呼吁注重科学洗手，同时注意手部健康护理，呵护女性和儿童群体健康，全面做好抗疫防护。

科学洗手成为“新潮流”

每年的4月是“全国爱国卫生运动月”，今年的主题是“防疫有我·爱卫同行”。手卫生是控制医院感染及日常防护的主要措施，因此勤洗手、保持手部卫生，在防疫期间一直被反复强调。四川大学华西医院感染性疾病中心宗志勇教授表示：“洗手时，除了要保证时间，更为重要的是要注意洗手的方法。”

对此，舒倍健有关负责人介绍，公司联合中国儿童少年基金会、新浪微公益，发起“手护健康公益行动”，计划向一线抗疫人员捐赠个人手部消毒护理物资，关注医护工作人员手部健康。同时还携手陆军总医院皮肤科副主任医师丛林、专家妇产科主治医师飒姐、微博2019健康医疗最受欢迎医生付虹医生等专家大咖，以及联合数十个品牌共同发起公益倡议——“ 科学洗手，呵护健康 ”，倡导全民科学洗手，呼吁大众重视手部健康。

据悉，作为此次“手护健康公益行动”组成部分，舒倍健亦联合瑞丽，将物资捐助给武汉相关医院及医务人员，并为抗疫医院捐赠抗疫漫画公益活动。同时将启动面向儿童开展一系列手口防护公益教育课堂，为更多的儿童普及正确的个人手口卫生教育。

科学洗手，如何解决“伤手问题”？

天津医科大学总医院皮肤科主任王惠平在3月7日天津市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上指出，洗手次数增加有时会破坏皮肤屏障，引起手部皮肤粗糙、裂口,严重的引发皮炎、湿疹等。

随着复工复学的陆续推进，人们外出时长的增加意味着手部清洁的频率随之增加。在公共场所，如何便捷实现科学洗手又不伤手，正成为市场新需求。对此，舒倍健有关负责人表示，公司提出了新一代手部卫生防护方案，在满足杀菌抑菌的要求之外，温和护理降低对皮肤的刺激。

舒倍健有关负责人表示，将一直致力为消费者提供专效、高品质个人卫生防护新方案，目前重点针对个人日常防护场景研发，全面满足日常多场景的个人卫生消毒防护。