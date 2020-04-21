石泉县：致敬战“疫”英雄 青春不负韶华

4月16日，中共石泉县卫健局委员会、县卫健局工会委员联合举办了全县卫健系统青春心向党建功新时代战“疫”青春故事宣讲报告活动。

本次共有13名选手参加了宣讲报告。县卫健局党委、工会及相关领导担任评委并特邀石泉县委宣传部外宣办副主任何永祥同志和县科协副主席彭雪同志出席活动。比赛以评委现场打分及直播方式进行，全程共计100余名观众观看了本次宣讲。

活动中，选手们紧紧围绕宣讲主题，结合自身抗疫故事或身边人、身边事进行演讲。他们或慷慨激昂，或心情沉重，或情深意切，或感人至深。他们致敬在抗疫一线的医护人员，为逆行的勇士祈福，传递着爱心和正能量，道出了卫健人和人民万众一心，齐渡难关，汇聚能量，战胜病毒的决心。

经过2个小时的激烈角逐，共评选出一等奖一名、二等奖两名、三等奖三名。

本次宣讲报告的举办，展示了石泉县卫健系统对国家疫情的积极关注、深刻认识与深入思考，展现了新时代青年干部们不忘初心、勇担使命的精神风貌，彰显了当代新青年的担当感与使命感。