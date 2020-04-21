江西：70万斤藕种开始投放 只等白鹤归来

南昌五星白鹤保护小区负责人周海燕用手机拍下工人从货车上卸下藕种的照片，这些藕种将被加紧种植，为今年冬天白鹤返回鄱阳湖区越冬提供食物保障。

“去年冬天飞来五星越冬的白鹤，最后一批已于3月17日左右北迁。”才分开没多久，周海燕就十分思念这些“小家伙”们，时常翻阅此前拍摄的照片和视频，在朋友圈分享它们曼妙的身姿。

位于江西南昌高新区的五星白鹤保护小区被誉为“人类距离白鹤最近的地方”，高峰期聚集上千只白鹤，最近观测距离仅几十米。而这片被白鹤眷恋的藕田，则是被周海燕和众多鸟类爱好者众筹资金“救”回来的。

近年来，随着鄱阳湖湖内鹤类传统食物沉水植物冬芽种群数量减少，大量白鹤及其他越冬候鸟迁往湖外农田觅食。2012年，白鹤首次出现在与鄱阳湖一坝之隔的南昌高新区五星垦殖场的藕田觅食。从那以后，这里每年都能见到白鹤的身影。

2017年，在当地藕农面临“人鸟争食”的窘境，不得不选择改种水稻时，周海燕发动百余名爱鸟人士租下498亩藕田，购置藕种、整理农田、修建道路、建立水位调控系统，建起五星白鹤保护小区。

“我们今年从湖北和安徽采购了优质藕种，吃起来是脆甜的口感。”周海燕介绍，今年五星白鹤保护小区预计将投放藕种70万斤，为了解决白鹤生存空间问题，计划将现有藕田扩大到约1050亩。

江西省林业局湿地和草地管理处处长程淳姬说，江西省林业局也将继续投入中央财政湿地生态效益补偿资金用于支持五星白鹤保护小区开展候鸟栖息地的生态环境修复。

“我们现在最要紧的，就是抓紧种植藕种。”周海燕说，“我们把白鹤当成自己的孩子，希望这些‘孩子’能如期归来。”（记者陈毓珊）