肉要煎烤着吃才够味儿？小心结肠癌盯上你

4月15日至21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周主题是“抗癌路上 你我同心”。为推进落实防癌科普宣传，人民网科普中国特别推出全国肿瘤防治周系列报道，今天带大家了解的是一种胃肠道中常见的多步骤、多阶段及多基因参与的细胞遗传性疾病——结肠癌。

近年来，结肠癌的发病率明显上升，大多是由腺瘤性息肉演变而来，且从腺瘤到癌的演变过程约经历10～15年。截至目前，结肠癌的发病因素尚未明确，但腺瘤性息肉、炎症性肠病、过多脂肪蛋白质的摄入、缺乏膳食纤维、肥胖、吸烟等高危致病因素逐渐被大家认识。

生活习惯可能会致癌

结肠癌的病发离不开生活因素干扰。其中，饮食习惯至关重要。主要原因为人们对肉类和脂肪摄取太多，而纤维、钙质和叶酸摄入得太少。

致癌物除了会随着食物直接进入人体，还可能会在消化过程中合成。肉类在经过煎炸、烧烤等之后，表面会形成致癌物。如果肉吃得太多，肠道菌群会制造出更多的致癌物。红肉（牛肉、猪肉和羊肉） 和加工类肉食品（香肠、汉堡、火腿、培根肉、肉罐头）都会增加患结肠息肉和结肠直肠癌的风险。

除此之外，久坐不动、肥胖、糖尿病、吸烟和过量饮酒等都有可能导致结肠癌的发生。

结肠癌不一定有明显症状

结肠癌早期通常无特殊症状，因而容易被忽视。其症状在发展后主要表现为：

一、排便习惯与粪便形状发生改变常为最早出现的症状。具体表现为排便次数增加，腹泻，便秘，粪便中带血、脓液或黏液等。

二、持续性腹部隐痛、腹胀感或腹部不适也是常见症状之一。当患者出现肠梗阻时会有腹痛加重或阵发性绞痛的症状。

三、腹部出现结节状肿块且肿块大多坚硬。如果是癌肿穿透并发感染，则有明显压痛感。

四、结肠癌中晚期会出现肠梗阻等症状。其主要表现为腹胀、便秘、腹部胀痛或阵发性绞痛?

五、由于慢性失血、癌肿、溃烂感染、毒素吸收等，病人可能会出现贫血、消瘦、乏力、低热等全身症状。晚期可能出现肝大、黄疸、水肿、腹水、直肠前凹肿块、锁骨上淋巴结肿大等严重症状。

如今，很多人会谈“癌”色变。随着医疗技术的不断发展与进步，结合手术、化学治疗及其他辅助治疗方法，很多疾病可以得到及时有效的治疗。同时，保持良好的生活习惯、合理的饮食结构、规律的作息时间及适当的体育锻炼可以增强自身的免疫力，一定程度上减少疾病的发生。

本文由北京肿瘤医院副教授姜北海进行科学性把关