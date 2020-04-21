我感染了新冠肺炎。

时间估计是在今年1月16日或17日，当时发热门诊病人非常多，防护做得不够，我们当时就戴着外科口罩。

感染以后，我心里并不太害怕。首先，我们急诊科有呼吸机等各种装置，设备比较齐全。加上我们急诊科这几年一直在做流感治疗，去年救治了30个很重的流感肺炎，全部存活。再一个，病毒性疾病都是自限性的疾病，只要不干涉治疗免疫过程，两个星期到三个星期就基本上好了。我读书的时候老师就说，感冒是鼻病毒的感染，治疗，两周会好，不治疗，14天也会好。换句话说，是靠自身免疫力。

我小时候看过欧·亨利的一篇小说《最后一片叶子》，讲的是一位女画家患上了严重的肺炎，病情越来越重，失去了活下去的勇气和信念。她看到窗外一棵长春藤的树叶不断在掉，认为所有的叶子都落下时，就是她生命结束之时。5、4、3、2、1，令人惊奇的事发生了：尽管屋外的风刮得那样厉害，雨下得那样急，剩下的最后一片叶子也已枯萎发黄，但它仍然长在高高的藤枝上。女画家就想自己为什么不能坚持下去？于是又重拾生的信念，顽强地活了下来。故事的真相是叶子其实全掉了，最后一片叶子是好心人画上去的。

这个故事就是讲“人不要放弃希望”。病毒每年都会来，人是天地之精灵，我们会取得最后的胜利。有了这样的信念之后，根本都不怕，病会好起来的。我们的希望在于自身免疫力的重建。所以我在治疗期间就在数日子，就像《最后一片叶子》那样，每天都在算，看熬过来没有。

我住院20几天就可以出院了，现在体内抗体非常高，跟年轻人一样。

人要有信念，就像《最后一片叶子》里，叶子不掉，就有活下来的勇气了。作为医务人员，要告诉普通人，得了疾病怎么样才能好，要鼓劲，而不是一味强调说没有特效药，没的治了——这样的观点忽视了信心的力量

（作者为武汉协和医院急诊科主任）