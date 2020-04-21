为做好疫情防控工作提供理论解读和舆论支持

加强宣传教育和舆论引导，是打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的一个重要支撑。当前，我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。宣传思想战线主动作为、恪尽职守，必能为统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作贡献更多正能量。

“理论一经掌握群众，就会变为改造世界的巨大物质力量”。理论宣传工作具有强烈的实践属性，让理论到群众中开花结果，是理论宣传工作者的重要使命。作为一档在党的十九大闭幕后开播的理论节目，山东广播电视台《理响中国》栏目紧跟理论和时政热点，通过演播室访谈、故事短片、历史影像、专家解读、主题宣讲、融媒互动、群众参与等形式，深入诠释党的创新理论。新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记多次就疫情防控工作发表重要讲话、作出重要指示批示，为打赢疫情防控阻击战指明了方向，提供了根本遵循。《理响中国》主动加强疫情防控宣传和党建引领，深入宣传阐释习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，努力为做好疫情防控工作提供理论解读和舆论支持。

理论宣传产生良好传播效果，既需要抓好内容创新，讲明理论的深刻内涵，也需要创新传播手段、传播方式，让好理论深入到群众之中。在实际工作中，我们认识到，做好党中央重大决策部署的宣传解读，必须坚持说理与叙事并举，采用大众化、时代化、通俗化、多样化表达手段，让抽象理论具体化、具象化。宣传思想工作是做人的工作。人的需求、人的认知习惯，都应该是宣传工作者需要深入研究的问题，继而用之于传播手段、传播方式的创新。

加强疫情防控舆论引导，深化党的创新理论宣传，一个必不可少的内容是大力宣传先进优秀典型感人事迹。抽象概念、空洞说教，可能让人觉得枯燥乏味，而人们总是对身之所历、目之所见的事物产生更大共鸣。善于将“大道理”与易于感知接受的“小故事”有机结合，就会使原本单调的话语变得立体、丰满。疫情防控期间，《理响中国》推出“不获全胜 决不收兵”系列节目，邀请专家学者、时代楷模、坚守一线岗位的干部职工、医务人员、高校学生、脱贫摘帽地区的基层群众，讲述亲身参与和看到的疫情防控故事，向观众传递出战胜疫情的信心和斗志。

在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记强调，“加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论‘飞入寻常百姓家’”。对新闻单位而言，推动党的创新理论成风化人、凝心聚力，是一项理论性与实践性同在的事业。惟有担当作为、主动探索，方能不负所托、达成使命。

（作者为山东广播电视台《理响中国》栏目制片人）

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 05 版）