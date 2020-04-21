广州扩大核酸检测范围排查潜藏风险 首批近20万返校师生全部测核酸

4月19日起，广州出租车企业开始陆续组织司机接受核酸检测，具体检测情况如何？首批初三、高三学子复学在即，全市疫情防控工作准备得如何？

4月20日，在广州市政府新闻办举行的广州市第84场疫情防控新闻发布活动（“应检尽检、广州在行动”媒体见面会）上，广州市副市长黎明表示，当前，广州正根据疫情形势变化，从前期对确诊病例的重点阻击转向对疫情潜在风险的全面出击，在常态化疫情防控中，以科学的态度实现精准防疫。

三类人群进行“应检尽检”

近期，广州市内部分区域设置了临时的咽拭子采样检测点，并有不少身着防护服的防疫人员在街头开展工作。有市民问，广州在这个时候安排这么多人力物力开展排查，是不是表示广州新冠肺炎疫情变得严重了？

对此，黎明解释说，这是根据广州防控策略调整而作出的安排：从前期对疫情的重点阻击转向对隐藏风险的全面出击，在常态化疫情防控中以科学的态度实现精准防疫。目前，广州的做法是扩大排查范围，“通过深入流行病学调查，尽可能勾勒出每一例感染者的轨迹，把出现不止一例感染者的场所列为重点场所，把到过这个场所、区域的所有人员列为重点人群，参照追踪密切接触者的做法，把他们都找出来，做到应检尽检”。

当前，广州“应检尽检”工作的对象主要包括家人邻居、同事同行和顾客来客三大类。黎明透露，今后一段时间，广州还会根据防控工作的需要，不断动态调整应检尽检对象。

“上个周末的大排查，广州累计对6.8万人进行采样，已有的5.3万多份检测结果报告中，筛查出无症状感染者7人，筛查阳性率为万分之1.32。”黎明表示，为确保首批学生复学安全，广州已决定对首批返校的近3万名教职员工、16.7万名初三和高三学生全部开展核酸检测。

对于市民关注的无症状感染者情况，广州市卫健委党组书记、主任唐小平介绍，广州4月7日启动重点国家和地区人员感染情况的大排查，总共报告了感染者173例。其中，无症状感染者153例，目前93例已出院。

“从总体上推算，无症状感染者有传播性，但传播力度并不大。如果身边存在无症状感染者，被感染的可能性也很小。”流行病学专家唐金陵表示。

1.13万人次的哥核酸检测全部阴性

“在广州过去3个月的排查中，没有一名乘客因为乘坐公共交通工具而感染新冠肺炎。”广州市交通运输局局长潘双明在会上表示，“仅有一名出租车司机感染，在流调中显示有例外情况。这说明乘坐公共交通工具是安全的。”

潘双明介绍，4月19日起，广州70家出租车企业约3.5万名出租车司机陆续接受核酸检测，到目前为止采样已经基本完成。“70家企业，每个企业设置1个采样点，安排疾控中心专家采样。司机分批分班接受检测，没有影响正常的交通运转。”唐小平透露，截至20日中午，核酸检测出结果的已有1.13万人次，全部是阴性。

“从1月23日启动一级响应以来，广州交通系统一直坚持一级响应、一级措施，严格实行乘坐交通工具全面检测体温、车辆全面消毒、客运站场全面清洁。”潘双明说。

除出租车司机外，广州会否对网约车司机、公交车司机也开展相应检测？对此，潘双明表示，广州市公共交通服务行业的从业人员约10万人，“根据流行病学调查需要和卫健部门的相关指引，必要的时候也会启动网约车、公交车司机检测。”

唐小平表示，目前广州医院、CDC和市场化检测机构病毒核酸检测日均能力达7万份，“如果扩充，检测潜力在10万人次以上”。

（南方日报记者 黄舒旻 傅鹏 郑慧梓）