我国科研团队揭示四种老年衰弱亚型

20日，从广东医科大学获悉，该校公共卫生学院教授倪进东课题组应用统计学技术，揭示老年人多维度健康问题的潜在聚集模式，初步区分了四种老年衰弱亚型，该研究日前刊发在学术期刊Aging（Albany NY）上。

衰弱综合征是老年人生理储备下降及抗应激能力减退，或健康缺陷不断累积而导致的一种非健康也非残疾状态，从而使其对抗应激的能力下降，发生不良事件的风险显著增加。

倪进东课题组探索衰弱亚型分类方法，在传统衰弱评估的基础上，应用统计学技术揭示老年人多维度健康问题的潜在聚集模式，初步区分了四种老年衰弱亚型，分别是多功能衰弱、生理衰弱、认知及功能衰弱、心理衰弱；同时，进行了衰弱免疫学标志和可能发生机制研究，发现Tfh细胞亚群与三个衰弱亚型的关联，相关研究成果连续发表在Aging（Albany NY）本年度第二、三期，为探明衰弱的发生机制研究及精准防治提供了理论依据。

（记者马爱平 通讯员王丽君）