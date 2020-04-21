热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

我国科研团队揭示四种老年衰弱亚型

2020年04月21日08:17 来源：科技日报

20日，从广东医科大学获悉，该校公共卫生学院教授倪进东课题组应用统计学技术，揭示老年人多维度健康问题的潜在聚集模式，初步区分了四种老年衰弱亚型，该研究日前刊发在学术期刊Aging（Albany NY）上。

衰弱综合征是老年人生理储备下降及抗应激能力减退，或健康缺陷不断累积而导致的一种非健康也非残疾状态，从而使其对抗应激的能力下降，发生不良事件的风险显著增加。

倪进东课题组探索衰弱亚型分类方法，在传统衰弱评估的基础上，应用统计学技术揭示老年人多维度健康问题的潜在聚集模式，初步区分了四种老年衰弱亚型，分别是多功能衰弱、生理衰弱、认知及功能衰弱、心理衰弱；同时，进行了衰弱免疫学标志和可能发生机制研究，发现Tfh细胞亚群与三个衰弱亚型的关联，相关研究成果连续发表在Aging（Albany NY）本年度第二、三期，为探明衰弱的发生机制研究及精准防治提供了理论依据。

（记者马爱平 通讯员王丽君）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn