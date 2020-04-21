国家发改委明确“新基建”范围 将加强顶层设计

20日，国家发改委在线召开4月份例行新闻发布会。国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩对目前社会各界高度关注的新型基础设施建设相关问题进行了回应。

“初步研究认为，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。”谈及新型基础设施的概念，伍浩说。

伍浩介绍，目前来看，新型基础设施主要包括3个方面内容：

一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

“当然，伴随着技术革命和产业变革，新型基础设施的内涵、外延也不是一成不变的，我们将持续跟踪研究。”他说。

伍浩表示，下一步，国家发改委将联合相关部门，重点做好四方面工作。其中包括：加强顶层设计，研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见。抓好项目建设，加快推动5G网络部署，促进光纤宽带网络的优化升级，加快全国一体化大数据中心建设。稳步推进传统基础设施的“数字+”“智能+”升级。同时，超前部署创新基础设施。（记者刘园园）