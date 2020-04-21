全球疫情对我国主要农产品生产供给影响不大

本报北京4月20日电（中青报·中青网记者 邱晨辉）“今年暴发的新冠肺炎疫情，对中国农业也是一次大考和检验。目前农业企业复工复产有序，春季农业生产加快恢复，2020年粮食和农业有望继续丰收，中国有信心、有能力保障粮食和重要农产品供给。”在今天以视频直播方式举行的2020中国农业展望大会上，农业农村部部长韩长赋作视频致辞时说道。

农业农村部市场预警专家委员会秘书长、中国农业科学院农业信息研究所研究员许世卫在接受记者采访时说，新冠肺炎疫情发生以来，我国国内农产品市场总体保持平稳，除了与贸易依存度较高的个别品种外，目前受国际市场联动影响不大。

根据大会当天发布的《中国农业展望报告（2020-2029）》，2019年，我国粮食总产量达到6.6384亿吨，再创历史新高。大米、小麦进口量仅占全年消费量的1.5%和2.7%，自给率达到95%以上。

“主粮供给是安全的，粮食部分进口主要是调剂市场的品种需求。”许世卫说，预计2020年主要粮食品种供给充裕，生产量能达到一个较高的水平。

此外，我国“菜篮子”产品丰富。许世卫说，水果、蔬菜、水产品一直是我国主要出口优势产品。受疫情影响，我国部分产品出口可能受阻，而这一部分正好可以弥补国内消费者对国际产品的需求缺口。

肉类是老百姓餐桌上不可或缺的重要农产品，许世卫提到，目前我国生猪生产持续保持恢复向好势头，其他肉类，如禽肉、牛羊肉、鱼肉等也在一定程度上能够弥补猪肉消费的缺口。

他说，疫情较重期间，部分“菜篮子”产品产销衔接受阻，部分地区农产品价格出现阶段性上涨现象。近期，随着交通运输逐渐顺畅、企业复产复工比例加大，农产品市场价格已基本恢复正常。因此，综合来看，国际疫情下，当前国际出口受限对我国农产品供给影响不大。

韩长赋表示，新中国成立70年来，我国农业发展取得了举世瞩目的成就，14亿中国人的饭碗牢牢端在自己手中。2020年，我国将立足国内确保粮食安全，继续为世界粮食安全作出贡献。

来源：中国青年报