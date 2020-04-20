津冀来京（返京）人员不再隔离14天 回家、住酒店先办这些手续

人民网北京4月20日电（杨迪 董童）在4月20日下午举行的北京市疫情防控工作新闻发布会上，北京市疫情防控领导小组社区防控组办公室成员、市委组织部部务委员徐颖介绍，根据4月18日政策调整，在津冀地区连续住满14天的来京人员、北京市往返津冀的人员，不再实行居家观察。

据了解，考虑到京津冀一体化发展，区域产业和人员联系紧密，且津冀地区已连续多日无本地病例，18日，北京五部门出台《关于做好复工复产疫情防控常态化工作的通告》（以下简称“通告”）指出,津冀地区来京人员、本市往返津冀地区的人员，来京（返京）后可以通过“北京健康宝”进行京津冀行程记录验证，申请“未见异常”健康状态。

那么，哪些进出京人员可以申请获得“未见异常”健康状态？抵京后到哪里验证行程？怎样办理酒店入住手续？此外，目前北京市朝阳区被列为高风险地区，朝阳区的居民还能到津冀地区出行吗？对此，人民健康致电北京多个社区、酒店等进行了咨询。

这些进出京人员可申请“未见异常”健康状态

据北京市经济和信息化局介绍，京津冀可以申请获得“未见异常”健康状态的进出京人员，主要包括以下类型：

一是近14日驻留地为京津冀低风险地区人员，且不属于国家或北京市卫健部门掌握的确诊、疑似、密接、无症状感染人员，及不在北京市居家或集中隔离的人员，可获得“未见异常”健康状态。

也就是说，在天津、河北全区域的低风险地区连续驻留满14天的人员，以及北京市往返天津、河北低风险地区的人员，进京后打开“健康宝”，在弹窗提示页面点击“继续”，通过查询国家政务服务平台进行行程记录及风险地区验证，即可获得“未见异常”健康状态。

二是通告中明确的低风险地区来京出差人员，持有7日内核酸检测阴性证明或在有条件的酒店接受核酸检测，接受入住酒店健康管理，入住酒店后，依据酒店入住登记信息，可通过“健康宝”申请健康状态；获得“未见异常”健康状态的，入住酒店期间，可凭此在多场景有效使用。北京市出差低风险地区的返京人员如果入住酒店，参照来京出差人员管理。上述人员办理离店手续后，满足相关要求的，继续获得“未见异常”健康状态；否则弹窗提示。

北京居民返京后先到社区报备并验证行程

人民健康从北京市朝阳区八里庄西里社区工作人员处了解到，凡是居住在该社区内的居民，有过赴天津、河北等地出京记录，返京后应第一时间到社区报备，然后由社区工作人员检验“健康宝”状态为绿码；扫描由运营商开发的运动轨迹码，查询运行轨迹安全，并在“京心相助”小程序上登记去过津冀地区的记录，就可以不用隔离。

该工作人员还表示，如果居住在燕郊，来北京市内上班，要根据相关规定接受测温等一系列检查。目前北京各社区的要求可能不同，居民一定要咨询自己所在社区的工作人员，了解本社区的具体安排。

随后，人民健康又致电北京市朝阳区南十里居社区，该社区工作人员也表示，社区居民到津冀地区工作或出行，返京后需持“北京健康宝”和本人身份证到社区居委会登记，同时报送近期行程记录，再扫码进行行程验证，确认无误后方可进入社区。

北京市政府热线12345的客服人员亦表示，津冀地区来京人员，本市往返津冀地区人员不再居家或集中观察14天。而对于居住在北三线等环京地区的在京工作人员，上下班往返属于日常通行，不做硬性要求，但每日进出京要接受例行检查。

津冀地区人员到京出差仍需提供核酸检测证明

对于津冀地区人员到北京出差如何入住酒店的问题，12345客服人员表示，该类人员到北京住酒店需提供七日内经当地核酸检测呈阴性的证明，还有“全国健康通行码”或者“北京健康宝”呈未见异常状态，同时要求登记在京联络人并接受酒店的管理。

人民健康又分别致电如家酒店(北京国贸双井地铁站店)和麗枫酒店(北京国贸店)进行咨询，两家酒店前台客服均表示，京津冀地区人员在办理入住手续时，需出示“北京健康宝”的状态显示为未见异常，且持有7日内核酸检测阴性证明结果，即不用再进行隔离。

未接到高风险地区居民不能离京通知

今日，北京市朝阳区被宣布列为高风险地区，区内的居民还能出京吗？对此，12345的客服人员称，目前还未接到北京市朝阳区居民不能出京的通知，具体可咨询社区，以社区的回复为准。

对此，一位社区工作人员建议，居民离京前，最好先打听一下抵达地的政策要求，是否可以接收高风险地区的居民，以免受到阻拦，不允许进入当地。

通过微信、支付宝均可下载“北京健康宝”

据官方资料介绍，“北京健康宝”小程序是一款方便个人查询自身防疫相关健康状态的小工具，用户可以通过微信、支付宝，搜索“北京健康宝”小程序，查询自身健康状态。查询结果可作为复工复产、出入公共场所等场景的防疫相关健康状态参考。健康状态分为红、黄、绿三种颜色。

红色代表集中观察，说明按照目前掌握的防疫相关数据，用户已符合集中医学观察条件。如尚未集中医学观察，请履行防疫义务，立即与北京市疾病预防控制中心取得联系。集中医学观察期间，请严格落实集中医学观察要求，自觉接受北京市疾病预防控制中心管理，直至符合解除条件。拒绝接受集中医学观察等防控措施的，将依法追究责任。如有疑问，可与北京市疾病预防控制中心联系。

黄色代表居家观察，说明按照目前掌握的防疫相关数据，用户已符合居家医学观察条件。如尚未居家医学观察，请履行防疫义务，立即与所属的社区居委会取得联系。居家医学观察期间，请严格落实居家医学观察要求，自觉接受社区管理，直至符合解除条件。拒绝接受居家医学观察等防控措施的，将依法追究责任。如有疑问，可与所属社区联系。

绿色代表“未见异常”，说明按照目前掌握的防疫相关数据，暂未发现用户存在与防疫相关异常健康状况。防疫相关数据会随着疫情发展及时更新，此次查询结果并不表示排除用户的防疫相关健康风险。请履行防疫义务，遵守防疫管理部门的有关防疫措施要求，承诺根据防疫规定目前不需要采取医学观察措施或已按要求完成14天医学观察措施，且当前无发热、咳嗽、乏力等与疫情相关症状。如有疑问，可与12345热线联系。

如何正确使用“北京健康宝”?据了解，用户可以打开微信或支付定，搜索“北京健康宝”小程序，也可扫描下方二维码进入小程序。

“北京健康宝”微信小程序

“北京健康宝”支付宝小程序

进入到小程序后，首次登录用户需要先输入姓名和身份证号。输入信息后，将开始人脸识别认证。如果用户在不退出登录的情况下，以后就不需要再次人脸识别；对照片不满意可以退出登录重新识别。查看协议详情并点击同意后进入下一步，点击“健康状态查询”按钮，即可查询到您当日的健康状态。健康状态查询结果仅在当日24时前有效。

北京市经济和信息化局公布的资料显示，“健康宝”一直坚持“个人信息最小化采集”，由于14天行程信息属于个人隐私，因此“健康宝”并不会直接获取此类信息，需要用户将自己的行程轨迹提交至国家平台进行比对。如果用户不确认自己过去14天的行程轨迹，可通过“国家政务服务平台信息查询”页面底端提供的查询服务，在填写前按页面引导进行查询，即可获取14天内停留4小时以上的地市，正确填写提交，即可获得相应状态。

此外，使用“北京健康宝”还可替他人代查健康状态。具体操作步骤为登录“健康宝”健康状态查询主页；选择“他人健康状态代查”选项；选择“添加他人健康状态”并填写他人身份信息；通过待查人的人脸识别认证；获取待查人的健康状态信息。每人最多可为4人代查，代查后可在代查列表中删除代查记录。被查人之后在自己（或其他）账号生成健康状态后，前次查询结果会自动失效。