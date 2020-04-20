积极“战”疫 非公医疗彰显医者担当

非公医疗作为我国医疗服务体系不可或缺的重要组成部分，自新冠肺炎疫情发生以来，各地非公立医疗机构积极响应国家号召，他们或热血请战，或慷慨解囊，或提供志愿服务，用自己的实际行动践行着身为医务人员的职责与担当。

积极“战疫”，彰显医者担当

“参加新冠肺炎防疫战争，是我们义不容辞的责任。非公医疗机构作为贯彻国家医疗体系体制机制改革的重要载体，担负着院前急救、保障患者救治的重要使命，是满足人民群众多元选择医疗服务需求的先锋队。”上海永慈康复医院院长沈旭东说。

春节放假前，作为非公医疗机构中一员的上海永慈康复医院，为应对新冠肺炎疫情，迅速建立了发热预检门诊，并组织医务人员学习新冠肺炎相关知识。疫情就是命令，防控就是责任，随着抗击新冠肺炎疫情进入攻坚关键时刻，上海永慈康复医院积极响应海尔医疗平台的号召，在多名医护人员主动请缨之下，最终，该院ICU护士李玉婷被派遣加入到海尔医疗驰援武汉的医疗队中，奔赴前线，共同战疫。

在这场疫情中，与李玉婷一样许多的非公医护人员，他们虽不是名义上的“正规军”，但却纷纷涌向前线，与疫情作战，无问东西。

“在组建援鄂医疗队时，非公医疗一批批支援人员赶往武汉一线，成为全国医护队伍中一支不可或缺的力量，充分体现他们了无私无畏、勇于担当的医者精神。”沈旭东表示，非公医疗不仅组建援鄂医疗队驰援一线，同时还号召各医疗机构捐款捐物，捐赠了防疫药品、医用N95口罩、防护服、消毒用品、食品等大量物资。

聚焦医患合一，患者体验迭代升级

“最大的困难是如何在短时间内做好防护，保证人员零感染，这其中包括与家属沟通医院执行封闭式管理，谢绝探视，需得到家属理解等。”沈旭东介绍到，受疫情影响，上海永慈康复医院实行封闭式管理，家属无法像原来一样进行正常探视。以“医患合一”模式为特点的上海永慈康复医院，为了消除家属与患者之间这些“无形屏障”，充分利用物联网建设的成果，改变“探视就要预约”的固有模式。

隔离病毒，不“隔离”情感，据悉，在疫情期间，永慈康复医院利用物联网技术，在永慈智联APP上与家属面对面视频沟通，医生在终端更新相关信息动态后，也可以让家属在第一时间了解到患者的病情变化。同时，远程会诊的应用即生态不失联，永慈康复医院整合各方医院专家、资源、医护同步在线，随时让患者享受专业的医疗服务，疫情期间累计专家交互达到30余次。另外，面对缴费等问题，永慈智联结算新增“无卡式”支付功能，开辟绿色新通道，让家属“足不出户”就可完成缴费环节，同时也为医院与家属之间筑起牢牢的一层防护网。

“物联网的本质是人与人的连接，正是如此，我们才能与用户之间建立有效的连接，为物联网医疗注入新的生命，真正为用户解决切实问题。”沈旭东表示，新冠肺炎疫情的爆发,非公医疗机构既面临着一次严峻的考验，也获得了一次提升自我机会，面对疫情，除了需要优质的医疗服务，超前的预见性、敏感性、及时性则显得十分重要。

海尔金控旗下医疗平台（以下简称“海尔医疗”）聚焦“医患合一”生态模式打破了传统的模式，充分激发出医疗创客们的自驱力，提升医疗服务品质，形成“医护围着患者转”的医疗服务格局。海尔医疗负责人介绍，目前，海尔医疗已在全国布局16家医院，形成“医护围着患者转”的服务格局，形成超8000张床位的服务能力以及康复、护理、养老、肿瘤等特色专科的行业引领，建立医生集团，链接千名专家；构建健康服务标准，搭建“物联网医疗生态平台”，打造“医患合一”生态品牌，不断为用户迭代体验。

据海尔医疗负责人介绍，未来通过5G、移动终端视频等技术，海尔医疗将推动旗下医院进一步建立物联网诊疗体系，构建线上、线下结合的医疗服务，对外输出服务、标准、品牌，打破医疗服务的空间界限，让医疗服务惠及每一个线上线下患者。（海尔医疗供稿）