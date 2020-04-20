片仔癀坚守战"疫" 以药弘德百年传承

“疫情就是命令！”在新冠肺炎疫情蔓延之初，漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“片仔癀药业”)董事长刘建顺就第一时间向全体员工发出了指令：春节连续七天不放假，加班加点。公司根据生产设备和人员状况，延长工作时间，实行三班倒工作制，超负荷运转，在关键时刻扛起了生产大旗，坚决保障所有防疫用品的正常生产和供应。

值得一提的是，自疫情暴发以来，该公司供应的所有防疫用品价格维持不变，并及时与相关职能部门建立信息沟通渠道，随时了解疫情防控动态，通过公司的医药配送渠道，全力保障社会物资的正常供应。

作为中医药企业，片仔癀药业在抗击新冠肺炎疫情中坚持发挥企业的专业特色优势，用实际行动，以药弘德，担当使命。为支援抗疫一线，公司向漳州市红十字会以及福建省援意大利医疗组捐赠抗疫物资，体现老字号药企的社会责任。

对于片仔癀药业未来的发展，片仔癀药业董事长刘建顺提出，“通过现代科技手段精确量化和验证中医药的疗效，开拓中药应用的新领域，是片仔癀未来发展最重要的路径。”

片仔癀药业负责人介绍，公司建立了林麝标准化养殖基地，保证产品原料的可持续供应；与多所高校等研究机构合作开展研究，对新药研发及临床试验等新技术进行研发攻关。2019年经国家有关部门认定，漳州片仔癀药业股份有限公司成为“国家企业技术中心”和“国家技术创新示范企业”。