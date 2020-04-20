4月19日，市民在武汉一家花卉市场选购花卉。

赵 军摄（新华社发）

四月十九日，足球爱好者在武汉百骏体育公园足球场上踢球。

新华社记者 肖艺九摄

4月19日，周日，谷雨节气。经历了一天一夜春雨的武汉，阳光从云层照射下来，空气清新。路上的汽车越来越多，行人也多了起来，街边不少餐饮店、超市、水果店早已营业。解除离汉通道管控十几日，武汉正逐渐恢复往日生机。很多市民感慨：“熟悉的日子逐渐回来了！”

出门踏青好时光

市民王先生一大早开始收拾钓鱼装备。出示健康码、做好登记后，他骑着电动车出了社区。大晴天，他决定去武汉喻家湖边碰碰运气。“在家憋了两个多月，这还是第一次出门钓鱼。”王先生说。

清晨6时多，喻家湖边上陆续有了一些钓鱼爱好者。他们支起钓竿，在湖边等着鱼儿上钩。太阳逐渐升起，湖面春风轻拂。“倒不是为了有多少收获，就是一种休闲放松。”王先生笑着说。

湖边马路上停满一排汽车，因为天气好，不少武汉市民拖家带口出门踏青。喻女士和家人在湖边铺了块毯子，摆放一堆食物和饮料，边吃边聊。远处天空中，几只纸鸢飞上蓝天。“这段时间一直待在家，孩子都憋得难受。”喻女士说，“今天周末，这么好的天气，不出门可惜了。”

来自鄂州的刘大姐是东湖养护队工人，临近中午，她在树荫下抓紧时间吃午餐。几天前，她和同事回到武汉复工，最近一直忙着修剪喻家湖边树木花草。“两个多月没有修剪，叶子、野草长‘疯’了，劳动量不小嘞。”刘大姐说。

商超人气旺起来

“您好，请扫描健康码！”中午，在中百仓储超市门口，市民张女士掏出手机扫二维码，在小程序上点击“入内”按钮，然后把绿色的健康码出示给店员；测量体温，温度正常，她推着小车进入超市。这是武汉进出所有商超和乘坐公共交通的基本程序，目的在于行程可追溯。为防止聚集性感染，还规定超市最大客流限额为200人。

中百仓储超市内物品琳琅满目，120多名店员早已复工。武汉解除离汉通道管控后，顾客量比以往明显增多。虽然社区团购还在继续，张女士还是想自己出门挑选。她在水产区挑了几条鲜活鲫鱼，买了些熟食，“孩子过生日，我在网上订了一个蛋糕，给他做点好吃的。”张女士说。

“1655号，美团外卖！”在光谷世界城步行街一家奶茶店门口，几位外卖小哥等着叫号；到店自取的顾客则需要扫描店门口二维码、登录小程序下单，然后按人与人之间1米间隔要求在门口排队取餐。“我们店3月4日复工，一直以外卖为主，最近下单数明显多了。人们能出门了，不少顾客还选择到店自取。”店员小汪说，步行街人流量还没到达高峰，每天销售量还是比不上以往，“期待那一天赶紧到来！”

奶茶店对面的女装店已开门迎客，店员林女士正和同事忙着收拾。开工几天来，她们抓紧把年前的冬装下架，换上春装和夏装。为促进消费，春装打4折销售、夏装满600元减100元。“疫情对服装店影响很大。”林女士说，“一些店铺在和房东商议减少租金和物业费。”

园区开市恢复快

作为华中地区最大的物流中心，武汉汉口北物流园区一派繁忙景象。一辆辆货车进进出出，工人们正在紧张地装卸货品。每名进出园区的货车司机都要出示健康码，接受体温检测。从3月28日正式开市以来，进驻园区的240多家物流企业已经全部复工。

物流公司员工张师傅忙着给当天要寄出的物品做登记，店面门口的空地上已经码起了一堆大大小小的箱子。采访的几分钟内，又有两单生意上门。“两个多月没有开张，我们最近寄运的货品数增长很快。”张师傅说，昨天他寄的运单达500多个。

据汉口北物流运营管理中心总监徐华峰介绍，武汉复工复产以来，汉口北物流园区货物吞吐量大幅上升。目前，园区日均进出运输车辆达3500辆以上，日均货物吞吐量约25万件。“开市21天，发货总量已经达到了513万件，以文体用品、劳保用品和食品调料为主。虽然数量是去年同期的60%左右，但恢复很快。”徐华峰说。

在汉口北国际商品交易中心的服装城里，服装店老板高先生正忙着在网上和客户联系订单。服装消费季节性强，停工两个月对做批发生意的高先生来说影响很大：“手头积压了20多万元的春装，正想办法销售出去。”为此，他和许多服装店老板尝试直播卖货，交易中心也免除了所有商家一季度的物业费，还联系银行给资金周转困难的商家贷款。“大家都在想办法，把损失降到最小。”高先生说。