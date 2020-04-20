应当站在夯实公共卫生应急管理体系的高度，补短板、堵漏洞、强弱项，建立起更加健全的应急科普工作机制

当前，疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。全力协同抗疫，有效控制疫情，离不开人们自觉、科学地参与疫情防控。戴口罩、勤洗手、少外出……这些几乎成了老少皆知的常识。这条基础防线得以筑起，应急科普传播起到了重要作用。

面对新冠肺炎疫情，各种消息蜂拥而至，真假难辨。由于普通人缺乏专业的甄别能力，一些谣言加剧了紧张情绪，甚至影响到了疫情防控工作部署。此时，相关部门、媒体、专业人士等迅速响应，启动应急科普工作，满足人们不断激增的疫情知识需求。讲解新冠病毒知识，澄清不实信息，教导正确防控方法……这些及时举措，舒缓了大众情绪，也使个人的应对和防护更加理性。可见，及时有效的答疑释惑，向公众传递正确的认识，往往可以凝聚共识，寻找到准确的应对之策。在地震灾害、环境污染、公共卫生危机等突发事件中，这种应急科普不可或缺。

这次疫情的应急科普工作值得肯定，但是也要看到一些不足。受限于专业水平，一些疫情科普知识并不准确，可能把人引入误区；有些大流量传播平台对内容把关不严，导致低质量的信息得以传播，这些都在一定程度上影响了应急科普的成效。在突发疫情面前，我们不能要求应急科普工作面面俱到、尽善尽美，但通过这次实战机会总结经验，有助于增强应急科普水平。

提升应急科普能力，需进一步加强顶层设计，健全机制。首先应建立应急科普主体的协作机制，让管理部门、专家、媒体、科普工作者握指成拳，形成合力；其次，需建立权威的应急科普传播平台，破除科普资源分散、碎片化问题，让科学声音跑在谣言前面；此外，还有必要建立一支涵盖领域广、专业素质高的应急科普专家队伍，关键时候站出来有效发声。

应急科普不可小视。我们应当站在夯实公共卫生应急管理体系的高度，补短板、堵漏洞、强弱项，建立起更加健全的应急科普工作机制，更好地助力应对疫情等突发事件。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 19 版）