控烟一张图 投诉就曝光

开栏的话

今年4月是第三十二个爱国卫生月。为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，大力开展爱国卫生运动，强化预防优先，打造健康环境，为全面打赢疫情防控阻击战奠定坚实基础，全国爱卫办、中央文明办等联合开展第三十二个爱国卫生月活动。从今日起，本报开设“爱国卫生 你我同行”专栏，介绍各地开展爱国卫生运动的情况。

全国第三十二个爱国卫生月活动启动以来，北京市发动社区居民和志愿者140万人参与维护社会秩序，劝导居民改变吸烟等不文明行为。

“无烟北京，健康北京”是北京爱国卫生运动的一项重要内容。2015年6月1日，《北京市控制吸烟条例》正式施行以来，形成了控烟社会共治模式。北京市第三次成人烟草调查结果显示：2019年北京成人吸烟人数为363.5万，吸烟率为20.3%，比2014年下降3.1个百分点，减少55.5万。

北京市控烟协会会长张建枢说，很多不吸烟的人也在承受二手烟对健康的危害。为此，北京市控烟协会面向社会公开招聘控烟志愿者，成立控烟志愿者总队，定期组织专业培训指导，每年开展志愿工作表彰年会等活动，不断加强志愿者队伍建设。超万名志愿者队伍，服务工时累计超过122万小时。

北京市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍：控烟志愿者广泛发放自制控烟海报、灭烟盒等各类宣传品，大力协助卫生监督部门定期开展控烟执法，劝阻违法吸烟行为。

张建枢算了这样一笔账：“志愿者每年奉献的服务时间大约是80多万个小时，换算成工作日的话，大约等于100个全职公务人员的工时，社会共治潜力巨大。”

北京市控烟协会还开发了北京控烟微信投诉平台——“控烟一张图”。这不仅仅是“一张图”，更是一个实时地图监管系统，可以把每个人的手机变成控烟监控摄像头。当市民发现控烟不力场所，便可随手拍照片、录像，并实时上传至平台进行投诉。

接到投诉后，北京市卫健委网站、首都之窗和市爱卫会网站上的“控烟一张图”会同步更新，并立刻“亮灯”曝光，便于志愿者和卫生监督部门进行劝阻和执法。被公众投诉1至2次的单位，亮蓝色警灯；被投诉3至4次的，亮黄色警灯；被连续投诉5次以上的，亮红色警灯。当蓝灯亮起时，该投诉单位附近的志愿者就会接到“派单”，两人一组，到被举报单位核实情况，告知负责人相关法规，帮助其落实整改，并于一周后进行复查。志愿者复查时，如相关场所整改效果好，将为其“消单灭灯”。对接连被投诉且不愿配合整改的“红灯”单位，则直接由控烟执法部门处理，执法人员将约谈被监管单位负责人并进行处罚。

“控烟一张图”得到国内外同行的认可。2018年1月，北京市控烟协会应邀赴世界卫生组织做专题报告。目前，北京市控烟协会还从4万多名投诉者中评选出了一批“控烟达人”。

在解决控烟“老大难”问题方面，北京市控烟协会与新闻媒体积极配合，主动发声，倡导无烟环境建设。北京市控烟协会召开21次控烟新闻发布会，集中点名曝光300余家违法单位，收到较好效果。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 06 版）