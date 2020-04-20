选择离异，你该怎样面对孩子？

婚姻的结束，是夫妻双方的共同选择，共同的资产可以划分，而孩子作为一个独立的活生生的个体，将会成为夫妻离婚所面临的最大难题。

有孩子的夫妻如果选择离婚，那么孩子的养育、成长、身心健康等都将成为难题。而在疫情当下离婚率升高的特殊时段，这些问题更应该引起重视。身为孩子的父母，有必要共同努力，为疫情期间还面临父母离异的孩子们提供温暖和爱。以下几条建议，希望能够帮助即将结束婚姻，却在孩子的相处上十分困惑的父母们。

让孩子知道你对他的爱

当孩子面对父母的离婚时，他们的神经系统会高度警惕。孩子可能在生活的点点滴滴中寻找“父母不要自己了”的危险迹象，而错过了父母的关心和爱。

所以，父母要给孩子更多的爱、关注和赞美。多关注孩子的优秀表现，直白地表扬他们，让他们感受到父母的关注和赞美，让他们知道父母永远爱他们。

追求和孩子相处时的质量

许多离婚的父母担心自己只有50%的时间能见到孩子。事实上，时间的长短并没有相处过程中的质量重要。当你和孩子在一起时，要尽可能把重点放在和孩子的互动上。

合理规划，和孩子一起安排互动的时间和方式。一起游戏，享受晚餐，对于孩子和父母双方都是很好的选择。有些父母忙，可能抽不出一整天的时间陪伴孩子。不要担心，研究表明，每天15分钟的互动时间也会对亲子关系有积极的影响。重点是要让孩子来主导互动的时间和方式。

不用消极言语谈论前任

作为离婚的一方，你对自己曾经的另一半可能有很多怨言和不满，生活中也会表达你的委屈和不满，但是这个表达的对象不应该是孩子。甚至有些时候孩子对你的前任心生不满，还会试图从你的口中得到一些负面评价。这时请克制自己，尽量用积极的或中性的语言谈论前任。

不把孩子牵扯进婚姻调解中

孩子永远都不应该成为父母的传话筒。孩子是一个心智尚未成熟的独立个体，他们的主要关注点应该是自己的生活。所以父母离婚的细节、父母对彼此的看法等没有必要让孩子知道。

有些人可能会认为，孩子也是家庭的一员，对家庭关系的变更有知情权。但这么做会让孩子处于无法掌控的处境。赡养费、财产协议、监护权等都太复杂，孩子很难完全理解。所以，不要给孩子增加这些负担。

维持原有的生活模式

我们常常会按照计划或者养成的习惯生活。事实上，这些计划和习惯在很多方面为人们提供了保障。如果人们知道接下来会发生什么，那么神经系统就可以做好准备，放松下来。父母离异的孩子同样需要这样的计划和习惯来帮助他们的神经系统稳定下来。

具体来说，父母们要保留原先家庭生活的作息时间和模式，不要在生活上做出太大的改变。这样的小举动会大大提高孩子的安全感。

主动参与孩子的生活

父母要了解孩子的日常生活，问问他们和谁在一起玩，生活中发生了什么事情让他开心。在这个过程中，父母可能需要深入挖掘并发挥自己的创造力，因为有些孩子不喜欢过多地和父母分享自己的生活。

记住要留意孩子分享时的意愿，有时孩子可能不愿意谈及太多，那么父母就需要退一步，接受孩子的暗示，给他们一些空间。而交谈并不是了解孩子的唯一方式。父母也可以花时间和孩子待在一起，观察他们喜欢做什么，从而尽可能多地了解他们。

希望正处于离婚状态中的夫妻，照顾好自己，照顾好孩子，开启崭新的人生道路。（唐诗 译）