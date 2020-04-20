该不该离婚，别问别人问自己

正如结婚不是一个结束，而是一个开始，离婚也不是一个结束，它还承接着未来。用理性的态度去解决一个无法继续下去的婚姻，合理铺垫未来的生活。

离婚不应该意气用事，更不应为了快速摆脱眼下而草率。那么，离婚前应该做好哪些准备呢？ 第一，确保是一个成熟理智的决定。

一个人的婚姻是否真正到了决裂的边缘，外面的人不知道，其实两个当事人自己也未必知道。

人们常说，只有结不成的婚，没有离不成的婚。

最小的理由，比如一方不讲卫生，都可以成为离婚的缘由；而那些别人觉得无法忍受的东西，比如暴力和背叛，在某些时候反而会不能成为解体一个婚姻的关键。

所以，该不该离婚，不要问别人，要问自己。该离不该离，需要承担选择后果的永远是你自己。在离婚的时候，多一点权衡，耐心，尽可能的用自己所能调动的最大智慧去寻找最后的决定，这是对我们自己人生负责。

婚姻不是儿戏，离婚不能是一种要挟，更不是一种惩罚，应该是慎重之后心甘情愿的抉择。

第二，确保自己在心理和情感上能够接受。

即使一个婚姻再糟糕，但如果身在其中的人没有在心理和情感上做好准备，就算是勉强离了，也很难过好之后的生活。因为离婚归根结底结束的是一种生活习惯，情感的惯性是如此的强大，能够让人可以忍受很多琐碎的痛苦。要完成这种习惯的割舍，需要很多勇气和决心。一定要给自己时间，去理解，去接受。

第三，确保可以放下恩怨，打开心灵的枷锁。

一段感情的失败，打击的不仅是我们对一个人的爱，很大程度上还损害了我们的自尊心，感觉自己做人很失败，这是很多人在婚姻结束时难过的原因。离婚作为一种生活方式的终结，不单是形式上的结束，如没有内心的释然，则免不了心灵的煎熬和痛苦。

离婚时，应该有一些新的反思，一段失败的婚姻，折射出了我们人生的误区和不足。但是也给我们带来了成长和成熟的机会。

第四、确保自己的权益不受损害，为未来的生活铺平道路。

平和分手当然是最好的，但有太多的婚姻是需要仇恨、计较、争夺才能够走完两个人最后的道路。

如果两个人之间的利益无法调节时，一定要考虑自己的承受能力，该谈的，该要求的，都要在离婚时摆出来。离婚后彼此就是路人，再没有资格提出要求。离婚时，拿走自己应得的，不仅是为了今后的生活，也是为了弥补内心的创伤。

第五，确保对幸福仍然抱有信念，不要放大离婚的痛苦。

离婚对人最大的打击是颠覆了传统的信仰，会带给人一种无力感，会让我们产生怀疑，为什么连一个婚姻和一个人的心都维持不住？很多人离婚时都会心灰意冷，对未来和幸福失去了信念。

这只是一个阶段性的失落，每一种失败都能带来一种宝贵的东西：从错误和痛苦中汲取经验，学会积极地忍受人生的种种缺憾，擦干眼泪，用心生活。（情感咨询师 晚睡）