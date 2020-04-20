4月19日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓好春季农业生产和农产品保供工作情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，4月18日，境外输入新增确诊病例一个月以来首次降至10例以下，但个别省份境外输入引起的本土聚集性病例持续增加，提示要始终做好“筛查—诊断—报告—隔离”闭环管理，坚决防止社区传播。

猪肉价格持续小幅下跌

米面随买随有

“今年以来，受疫情影响，部分地区的农产品产销衔接阶段性受阻，价格波动比较大，但由于我国农业产能稳、总量足，市场运行还是基本平稳。”农业农村部市场与信息化司一级巡视员陈萍说，近期，随着疫情防控形势的好转，农产品流通基本恢复正常，价格以稳中有跌为主。

“一季度农产品批发价格200指数先涨后跌。3月份平均指数129.35点，比2月份下降6.38个点，与1月份相比基本持平。”她说，分品种看，猪肉价格持续小幅下跌，截至3月底，全国猪肉批发的周均价每公斤46.28元，连续7周下跌。牛羊肉、禽肉和鸡蛋的价格偏弱运行，蔬菜、水果价格季节性波动，低于去年同期。水产品交易量回升，价格回落。

“从后期走势看，粮食库存充足，生猪产能持续恢复，家禽生产形势好转，应季蔬菜上市量增加，农产品市场有望继续保持总体稳定。”她提到，农业农村部将以粮食和生猪为重点，进一步抓好农业生产，加强市场监测预警，做好产销对接服务，切实保证农产品供应。

据悉，4月20日上午，一年一度的中国农业展望大会将以视频直播方式召开，会上将发布未来一年和未来十年我国农产品供需形势的预测成果。

农业农村部种植业管理司副司长刘莉华说，目前，我国粮食储备是充足的，口粮完全自给，米面随买随有，当前重点还是要抓好今年的粮食生产。

她提到， “各地各部门认真贯彻中央的决策部署，统筹推进疫情防控和春耕生产，抢抓农时开展春管春播，促进粮食生产有了一个好的开局”。

她介绍，从夏粮情况看，目前西南地区小麦已经在灌浆成熟，增产趋势明显；江淮、黄淮地区小麦正在孕穗抽穗，长势也总体好于上年，夺取丰收有基础、有希望。

“针对今年受暖湿气候影响，小麦条锈病、赤霉病发生较重的问题，各地也及时开展了统防统治和应急防治，防治面积是发生面积的1.6倍，基本做到了应防尽防，前期快速扩展的态势已经得到了有效遏制。”她说，从春播情况来看，春播粮食面积是全年面积的一半以上。

“据农业农村部农情调度，截至4月18日全国春播粮食已经完成意向面积的21%，进度比去年快1个百分点。早稻育秧已经结束，大田播栽已经过了八成，进度比去年快了2.4个百分点，基本上早稻可以做到不插五月秧，目前秧苗长势比较好，为恢复双季稻生产开了一好头”。

未来一个月产收逾3400万亩

蔬菜供应有保障

刘莉华说，经济运行秩序逐步恢复，“菜篮子”产品消费需求在回升，从当前生产的情况来看，供应总量是有保障的。

她介绍，2月份以来，各地积极扩大蔬菜生产、扩种速生叶菜，全国蔬菜面积保持稳定增加的态势。

“目前，全国蔬菜在田面积是6700多万亩，比2月底增加了2000多万亩，为保障供应打下了面积基础。”她说，“近期温度总体偏高，光照充足，气象条件有利于蔬菜的早发快长。本周蔬菜的收获产量是875万吨，比前一周增加了28万吨，预计未来一个月蔬菜收获产量是3400多万吨，能够满足消费需要。”

此外，全国公路运输基本恢复畅通，阻碍蔬菜采收出村的卡点也基本取消了，农产品批发市场、大型商超、便利店基本恢复了正常营业，为蔬菜顺畅销售提供了保障。

农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云说，经国务院同意，农业农村部和财政部今年启动了东北黑土地保护性耕作行动计划。

“旨在通过政府与市场两端发力，强化组织领导和政策引导，加快在东北适宜区域全面推行保护性耕作，力争到2025年实施面积达到1.4亿亩，占适宜区域面积的70%，有效遏制黑土地退化，恢复提升耕地的地力，进一步夯实国家粮食安全基础，促进农业可持续发展。”他说，今年是实施这项行动的第一年，中央财政安排16亿元的资金，支持东北四省区实施保护性耕作面积4000万亩。

他提到，中央财政的资金主要用于支持秸秆覆盖免耕作业补助。“目前来看，黑土地保护性耕作行动计划的政策、机具、培训等各项准备工作基本到位，我们有信心高质量完成今年的4000万亩目标任务，实现良好开局”。

针对违法违规调运仔猪、种猪

启动专项整治行动

农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳说，今年的非洲猪瘟疫情发展强度和造成的损失都有明显下降。

他介绍，进入今年3月份以后，全国陆续报告了13起非洲猪瘟疫情，其中12起涉及家猪，12起疫情一共扑杀了1313头生猪，去年同期我们疫情数是24起疫情，扑杀了生猪24.02万头。

“我们的基本判断是，当前非洲猪瘟疫情是可控的。当然，由于非洲猪瘟疫情在各个省都发生过，有较大的污染面，加上现在生猪生产持续恢复发展，相关的调运活动也会持续增加，所以疫情发生的风险也有可能增加，对于风险隐患，我们一直保持着高度的警惕”。

他介绍，近期，农业农村部专门对这12起家猪疫情结合调查进行深入分析。“有一个共同的特点是绝大部分与违法违规调运仔猪、种猪有关，所涉及的生猪没有佩戴耳标、没有动物检疫证明，其中还有9起使用到应该备案而没有备案的车辆，还有4起涉及不法商贩借用网络平台进行交易。”他说，违法违规行为非常隐蔽，性质也非常恶劣，属于典型的违法犯罪行为。据悉，农业农村部已跟公安、交通等部门联合行动，严肃查处各种前面提到的违法违规调运行为，从4月1日开始启动了为期60天的针对违法调运行为的专项整治行动。

同时，对于全国的生猪网络交易平台进行监控，对于像价格明显偏低这样一些异常行为，一旦发现立刻进行核查、排查。

“我们向南方的重点省份派出了督导组，目前已经下去了，准备开展为期一个月的督导工作，主要是督导各地进一步压实责任，进一步落实好生猪生产和非洲猪瘟防控两方面的政策措施，同时在这个过程中与地方一起协调解决、立行立改发现的问题”。

文/本报记者 孟亚旭 刘艺龙