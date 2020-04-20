喝矿物质水还是纯净水？ 聊一聊喝水的智商税

水是生命之源，维持我们机体的正常功能，离不开水的参与。纯净水、矿物质水……在商品琳琅满目的今天，对于选择困难症人群来说，喝什么水，就变成了一件复杂的事情。

那么纯净水、含矿物质的水，到底有什么差异？

纯净水是指不含有矿物质以及任何杂质的水，一般我们可以将自来水通过粗滤、精滤、反渗透、消毒等一系列的处理之后获得纯净水。其中反渗透是利用孔隙直径与水分子的直径相当的半透膜对水进行加压过滤处理，加压使得水分子通过，而直径大于水分子的物质，则无法通过半透膜的孔隙。

市面上销售的含有矿物质的水则主要分为两大类：矿物质水和矿泉水。它们两者都是含有矿物质的水，而其区别在于矿物质水是将净化过滤以后的水按照一定比例向水中加入矿物质成分。矿泉水是从地下岩层中取出的水，进行了初步的沉降、过滤、消毒，而其中矿物质的种类和含量与地下岩层中的矿物质种类与含量相同。

水中的矿物质一般包含钙、镁、钾、钠、锂、锶等。这些矿物质元素是我们人体正常生长发育和维持身体健康所必需的元素。一些动物实验更是证明，长期饮用纯净水的大鼠体内排出的电解质增加，并存在诱发心血管疾病的风险。因此，网上一些说法认为，喝纯净水不利于身体健康，要喝含有矿物质的水？

我们先来看看喝水可以补充多少矿物质。一般来说，1000毫升水中锌、铁含量小于0.2毫克，成年人每日需补锌10—15毫克、铁12—18毫克。假设大家每天喝5升的水，每日从水中摄取的这些矿物质成分也不足1毫克，与人体所需的量相比是微不足道的。

其实，除了可以通过饮水获得这些矿物质外，我们平常吃的食物也能给我们补充矿物质。在日常饮食越发多元化的今天，我们每天的食物来源非常丰富，每种食物含有其独特的矿物质，我们完全可以通过多元化的食物来补充我们人体所需要的矿物质成分。 （来源：科普中国）