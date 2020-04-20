北京有序放开 快递、外卖等人员进小区

新华社讯 （记者魏梦佳）北京市委组织部部务委员徐颖在近日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，随着国内疫情形势好转和各行各业复工复产步伐加快，北京有序放开快递、外卖、家政、房屋中介等方面服务人员进小区的相关政策，以保障居民生活便利。

据介绍，对于快递、外卖、鲜奶配送等人员进小区，北京专门制定下发工作指南，明确规定在快递等相关企业严格落实防疫主体责任的前提下，由社区（村）为符合条件的人员办理小区出入证，做好登记备案，相关人员持出入证件、健康宝“绿码”且体温正常的，可允许其进入小区，实施“无接触”配送。

为保障居民的家政服务需求，北京明确要求，家政服务企业要加强对家政服务人员的健康管理，社区（村）要严格落实管控责任，对于住家型及长期服务同一客户的非住家型家政服务员，在做好登记备案并与雇主签订防控责任书后，可为其办理小区出入证；对于计时型家政服务员（小时工），在查验登记相关信息后，对持健康宝“绿码”且体温正常的，允许其进入小区。

为解决疫情期间群众租房难的问题，北京规定，各住房租赁企业原则上可为每个小区上报一名符合疫情防控要求且已到社区报到的从业人员。对经北京市住建委审核通过的人员，社区（村）在做好登记备案、查看北京健康宝后，为其办理小区临时出入证。中介人员带客户看房时，入口值守人员要对客户进行信息登记，对于持健康宝“绿码”且体温正常的，允许其进入小区。

对于设备安装、应急维修、搬家等方面人员，北京要求，其在进入小区前，由业主向社区或物业提出申请，入口值守人员进行体温测量、信息登记、查验北京健康宝，对于持健康宝“绿码”且体温正常的，允许其进入小区。

徐颖强调，对于装修人员，如果是平房区房屋修缮或未入住人员的新建小区，可在管控到位情况下允许其进入施工维护或装修；对于居民区内的个人装修事项，综合考虑学生正在网课学习等多种因素，目前北京正研究具体政策措施。