苏打水喝不出你要的美丽健康

最近两年，苏打水悄然走红。与其他饮料相比，苏打水热量低，口味多样，成为不少人喜爱的饮品。随着天气转热，这种饮品的销量更是一路飙升。与此同时，一些关于苏打水“特殊功效”的传言，如抗氧化、养胃等也开始刷屏朋友圈。然而，苏打水真的有那么神奇吗？

苏打水能美容养颜？

真相：苏打水为弱碱性，护肤多采用弱酸性产品

爱美之心，人皆有之。在网络上，苏打水被传得神乎其神，说其含有的微量元素具有抗氧化功能，可以延缓皮肤衰老，直接用苏打水洗脸，可软化皮肤。苏打水真的能美容养颜吗？

“这个说法是不确切的。”湖北省中医院皮肤科主任李恒在接受科技日报记者采访时说。

李恒解释，首先需要了解一下什么是抗氧化。人体在与外界环境的持续接触中，会在人体内产生自由基。抗氧化是抗氧化自由基的简称，人类的衰老、疾病等大都与过量自由基的产生有关。抗氧化的作用机理是直接作用于自由基，或间接消耗掉容易生成自由基的物质，防止发生进一步反应。人体在产生自由基的同时，也在产生着抵抗自由基的抗氧化物质，以抵消自由基对人体细胞的氧化攻击。人体的抗氧化系统是一个较为完善和复杂的功能系统，机体抗氧化的能力越强，就越健康，衰老越慢，寿命也越长。

而皮肤衰老是指皮肤长期暴露在紫外线、灰尘、各种辐射中，加上饮食及压力等多种因素的影响，就会发生氧化反应，产生自由基，其强氧化性会损害机体的组织和细胞，进而引起衰老。肌肤衰老的表现主要有肤色黯淡不均、肌肤干燥、出现细纹和斑点等。

李恒表示，苏打水是碳酸氢钠的水溶液，为弱碱性，医学上外用可消毒杀菌。目前，尚无科学依据证实其外用有较好的抗氧化作用。事实上，人类皮肤是弱酸性的，所以，要选择弱酸性的护肤产品。在护肤品里，常见的具有抗氧化作用的有维生素C、维生素E、超氧化物歧化酶、辅酶Q10等。

常喝苏打水养胃？

真相：胃酸分泌过多可适量饮用，健康人常喝易钠超标

生活中，经常听到这样的说法，苏打水是碱性水，常喝苏打水可以中和胃酸，达到养胃效果，事实是怎样的呢？

首都医科大学附属北京朝阳医院营养师宋新曾专门就此做过科普。他介绍，苏打水分为天然苏打水和人工合成苏打水两大类。天然苏打水，除本身含有碳酸氢钠外，还含有很多微量元素。人工合成苏打水多数是用纯净水加入碳酸氢钠，并添加甜味剂等食品添加剂调配而成。

“因苏打水呈弱碱性，胃酸分泌过多的人适量饮用，可以中和胃酸，保护胃。”宋新说，但有些人是不适合喝苏打水的，如本身胃酸分泌过少的胃炎患者。再就是苏打水含有一定量的钠，因此，高血压患者和一些患有肾病的人要慎喝苏打水，即使是健康人也不宜长期大量喝苏打水，否则容易引起饮食中的钠超标。

李恒也表示，苏打水是碳酸氢钠的水溶液，可以天然形成或者用弱碱泡腾片、苏打泡腾片等人工生成。健康人胃液的pH值呈酸性，饮水后，水经胃肠道吸收，其中大部分在肠道中被吸收，少量在胃中被吸收。对于胃酸分泌过多的人群、胃溃疡患者等，苏打水为弱碱性，适量饮用可以迅速中和分泌的过量胃酸，但其抗酸作用弱而短暂，作用有限。因为胃肠道通过其自身的调节功能，会很快将进入体内的弱碱性苏打水的pH值调节至适应机体内环境的pH值。

“0糖、0脂肪”的苏打水能减肥？

真相：不能代替饮用水，长期饮用或增加肥胖风险

弱碱性、纯天然……随着苏打水健康概念的普及，针对女性消费者，很多商家更是打出了“0糖、0脂肪”等口号，备受喜欢饮料又担心长胖的年轻女士青睐。那么，在平时用苏打水代替饮用水是否可行？苏打水对减肥真有效果吗？

对此，有专家提醒消费者，苏打水不能代替饮用水，它并不适合所有人群，因为其呈弱碱性、含糖量高，长期饮用会给健康带来不同程度的损害。不要过分迷信平衡人体酸碱度的说法和夸大苏打水的作用，人的身体有其自身的平衡机制，过酸过碱都不利于健康。

在李恒看来，人体胃肠道可以自行调节机体的酸碱平衡，饮用苏打水也不会改变pH值和酸性体质。天然苏打水除含有碳酸氢钠外，还含有多种微量元素，是上好的饮品，但由于资源匮乏，市售的天然苏打水并不多见。“市面上常见的苏打水大多添加了糖份、甜味剂及香料，经常饮用应警惕高糖高热量对机体的影响，增加肥胖、糖尿病、高血脂、冠心病的风险。”李恒强调。

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用苏打水洗头能去头屑？

真相：并不能抑制头屑，反而会刺激皮脂分泌

头皮屑又多又痒怎么办？相信很多人有着类似的困扰。在某美妆平台上可以看到不少人相信，摆脱头皮屑的一个好方法是使用小苏打。这是由于砂砾质地可以去除松散或死亡的皮肤和组织。小苏打真的能去屑？这样做会不会损伤头皮？

“头屑是头皮脱落的角质细胞，是表皮的角质层不断剥落产生的，分为生理性头屑和病理性头屑。”李恒说。

李恒表示，病理性头屑是因体内缺乏维生素B6、维生素B12、锌等维生素及矿物质，皮脂分泌增多、真菌细菌等的定植和其他疾病的影响等。含酮康唑成分的洗发水可以抑制或杀灭定植于头皮的真菌，含水杨酸或果酸成分的洗发水可以让角质溶解，让头皮屑能顺利脱落。小苏打的主要成分是碳酸氢钠，当它溶于水中后呈弱碱性，具有非常强大的去油能力，用小苏打水洗头发能够将油脂洗得很干净，但也会刺激头皮分泌大量的皮脂，并不能抑制头屑的产生。

因此，专家认为，不宜经常用小苏打去头屑，小苏打是碱性物质，在对头皮上分泌的油脂清洁之后，会对头皮有一定的刺激，长期使用不利于头皮健康。（本报记者 付丽丽）