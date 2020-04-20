嗓音疾病多与用嗓习惯有关 科学发声可预防

“一般来说，嗓音疾病包括声音嘶哑、发音费力、音量减小、咽部干燥、音域改变等。有时候说话者感觉发声很用力，但听者却感觉声音低沉，也是嗓音疾病的早期症状。”近日，解放军总医院京东医疗区耳鼻喉科副主任医师田媛对科技日报记者说，如同身高、发色和体型，嗓音也是个体的一种标识，还能反映身体健康程度。

引发嗓音疾病的常见因素包括发声不当、滥用发音、喉部出现炎症，以及全身系统反流性喉炎、内分泌功能异常等。

经常用嗓的人群易患嗓音疾病。“嗓音疾病患者的职业特征比较鲜明。老师、销售人员、播音员、窗口服务人员、歌手等长期用声的群体嗓音问题突出，表现为声带水肿、声带充血等。如果不及时治疗，急性炎症有可能转变成慢性炎症，严重的还可造成声带小结（声带结节）、声带息肉。不过，这些都属于炎症性病变，属于良性增生性病变。”田媛说。

专家表示，临床上也有一些嗓音疾病患者不经常用嗓。“比如，一些并没有滥用发声的反流性喉炎患者也可能伴随嗓音疾病。国内外已有文献表明，反流性食管炎与鼻炎、咽炎、喉炎等有一定关系。”田媛补充说，喜欢抽烟，经常酗酒或大喊大叫的人也可能出现嗓音疾病。不过最主要的患者还是经常用嗓的职业群体。

嗓音疾病须对症治疗。治疗方式包括改变不良发声用声习惯以及一些不良生活习惯。“有些患者需要做嗓音训练，急性期可以结合雾化吸入、中药制剂等手段治疗。喉部含有增生性病变的患者，保守治疗效果不佳，可以做手术。”田媛表示。

专家提醒，一定要提高保护嗓音的意识。“任何疾病，预防比治疗更重要。做好预防，首先要避免不良习惯，比如发音滥用、用声不当，经常喝浓咖啡、浓茶，经常熬夜，过度疲劳等。要注意发声习惯，不要大喊大叫，还要注意多喝水，饮食清淡，尽量回避干燥、污染、嘈杂的环境。”田媛强调。 （实习记者代小佩）