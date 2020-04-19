农业农村部：畜牧业生产秩序已基本恢复正常

人民网北京4月19日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳表示，随着疫情好转，畜牧业生产秩序已基本恢复正常。对今年畜牧业生产按照年初的计划来实现目标任务，是有保障的，保证市场充足供应的目标可以实现。

魏宏阳表示，一季度生猪生产恢复持续向好，3月份数据显示，能繁母猪存栏继续保持环比增长，增幅2.8%，连续第六个月增长。新生仔猪继续保持增加，增幅7.3%，连续第二个月增长。生猪存栏环比增长3.6%，这也是连续第二个月增长。猪肉价格连续7周下降，与2月份创的高点相比，降幅达9.7%。每公斤降6块钱，这一个很大的降幅。

家禽一季度实现增长，全国肉鸡出栏同比增长4.8%，其中3月份出栏同比增速超29%， 2月份积压的家禽在3月份都得到了栏。同时一季度鸡蛋产量同比增长1.6%，其中3月份鸡蛋产量同比增长5.7%。

奶业生产继续保持稳定增长，一季度全国奶牛存栏同比增长0.4%，生鲜乳产量同比增长7.9%，奶业不仅量在增长，生产水平也在提升。肉牛肉羊继续保持稳定增长好头.

在受到新冠肺炎疫情影响情况下，畜牧业不仅产能稳住，养殖效益也不错，但价格稳中总体是下降，但即使是下降，生猪、肉牛、肉羊、奶业基本上保持住了去年以来较高收益，收益没受大的影响。蛋鸡效益没有去年好，特别是湖北等地一些蛋鸡企业受到损失较大，但一季度全行业总账是盈利的，因蛋鸡是连续生产的，从孵出到最后淘汰是72周，作为一个连续性品种，一个月亏损，下一个月会补上来，这也有助于产业稳定。肉鸡产业2月份受到的损失比较大，但是3月份整体已经扭亏为盈了。