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农业农村部：抓好化肥农药减量增效 坚持推进绿色春耕

2020年04月19日16:39 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月19日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部种植业管理司司长刘莉华表示，按照新发展理念要求，2015年农业农村部推进农业绿色发展，组织开展化肥农药使用量零增长行动，通过科学施肥、合理用药，推进化肥农药减量增效。今年，农业农村部在推进粮食稳产保供中，始终坚持农业绿色发展目标不动摇，继续抓好化肥农药减量增效，推进绿色春耕。

刘莉华介绍说，在化肥减量增效上，农业农村部制定发布了今年主要农作物科学施肥的指导意见，在300个粮棉油生产大县开展化肥减量增效试点，集成推广高效施肥技术和新型肥料产品，示范带动科学施肥，减少化肥用量，提高化肥利用率。

“在农药减量上，实施绿色防控替代化学防控行动，创建100个绿色防控示范县，推广绿色防控技术和新型高效的植保机械，发挥好4.3万个植保服务组织的作用，大力推进统防统治。”她说。

刘莉华表示，今年农业农村部在西北、华北等缺水地区建设220个高标准旱作节水农业示范区，集成推广节水技术，制定发布《春季冬小麦科学灌溉技术指导意见》，指导农民开展科学灌溉。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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