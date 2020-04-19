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农业农村部：启动农产品产地仓储保鲜冷链设施建设 湖北等地获重点支持

2020年04月19日16:30 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月19日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部市场与信息化司一级巡视员陈萍表示，党中央高度重视农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，今年中央1号文件明确提出要求，要启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。支持仓储保鲜冷链物流设施建设是现代农业重大牵引工程，也是促进产业消费“双升级”的重要内容，是顺应产业发展新趋势，适应居民消费新需求，促进小农户与现代农业有机衔接的重大举措，对于稳步脱贫攻坚的成效、加快乡村振兴战略实施都具有重要意义。

陈萍介绍，今年农业农村部将以鲜活农产品主产区、特色农产品优势区和贫困地区为重点，启动农产品产地仓储保鲜冷链设施建设工作。在实施区域上，重点支持湖北等16个省（区、市），选择产业重点县来实施；在实施主体上，主要实施县级以上示范家庭农场和农村合作社的示范社；在实施方式上，按照先建后补、以奖代补的方式；在实施重点上，主要围绕水果、蔬菜等鲜活农产品，建设节能型通风贮藏库、机械冷库、气调贮藏库以及配套的设施设备。重点结合田头市场建设，建立产地市场信息采集机制。

陈萍表示，近日农业农村部已印发实施意见，并会同财政部印发通知。现在各地正抓紧制定区域实施方案，组织开展相关工作。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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