形势决定任务，行动决定成效。

4月17日，习近平总书记主持召开中央政治局会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作；分析研究当前经济形势，部署当前经济工作。各地区各部门要准确把握国内外疫情防控和经济形势，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

当前，我国疫情防控向好态势进一步巩固，在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复。同时，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，我国保持疫情防控成果、防止疫情反弹的任务繁重，经济发展面临的挑战前所未有。面对严峻复杂的国内外疫情防控和经济形势，我们要坚持底线思维，坚定必胜信心，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，倍加珍惜来之不易的防控成绩，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，充分估计困难、风险和不确定性，切实做好经济社会发展各项工作。

今年一季度极不寻常，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国人民众志成城、顽强拼搏，疫情防控取得阶段性成效，经济社会运行秩序加快恢复。尽管一季度主要经济指标明显下滑，但3月份主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄，同时基本民生保障有力，社会大局保持稳定，我国经济展现出巨大韧性，复工复产正在逐步接近或达到正常水平，应对疫情催生并推动了许多新产业新业态快速发展。这场抗击疫情的严峻斗争表明，我国拥有雄厚物质技术基础和强大供给能力、适应能力、修复能力，经济长期向好的基本面没有改变。风雨无阻向前进，我们更有信心和底气。

面对保持疫情防控成果、防止疫情反弹的繁重任务，我们必须绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。要因时因势完善外防输入、内防反弹各项措施并切实抓好落实，积极引导人民群众做好必要防护，不断巩固疫情持续向好形势，为人民群众生命安全和身体健康、经济社会秩序全面恢复提供有力保障。湖北省和武汉市要继续抓好疫情防控工作，要继续加强北京市疫情防控工作，各地要精准抓好内防反弹工作，加固薄弱环节、补上短板漏洞。加强和完善外防输入举措，要提高针对性和有效性，继续加强对境外我国公民的关心关爱，坚决守住守好口岸城市防线，加强集中隔离人员安全服务保障。要深入推进疫情防控国际合作，同世界卫生组织深化交流合作，继续向有关国家提供力所能及的帮助，以多种方式为国际防疫合作贡献力量。

当前经济发展面临前所未有的挑战，我们必须切实增强紧迫感和战胜困难的信心，抓实经济社会发展各项工作。要紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。各地区各部门要变压力为动力，敢于迎难而上，结合实际把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地。

在内忧外患中诞生，在磨难挫折中成长，在攻坚克难中壮大，我们党具有敢于斗争、敢于胜利的政治优势。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在这场大考中磨砺统筹兼顾之谋、责任担当之勇，就一定能带领广大人民群众共克时艰、共渡难关，战胜前进道路上的一切风险挑战，不断从胜利走向胜利。

《 人民日报 》（ 2020年04月19日 01 版）