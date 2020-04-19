打包送你各科医生的健康秘笈

新冠疫情全球蔓延，有没有让你更关注自己的健康问题？一天内经常喝水有助于抑制吃零食的欲望、表达感激之情对心脏健康有益、阴天也要防晒以免伤眼……医护人员往往更容易养成健康的生活习惯，我们普通人也可以仿效他们，在日常生活中实施。美国《读者文摘杂志》网站就总结了各科医生的健康习惯。

心脏外科医生

采用活跃的通勤方式 密歇根大学弗兰克尔心血管中心的史蒂文·博林医生说：“我基本上每天都是跑步上班，坚持了有30年。不论多忙，我都抽出这段时间用于有氧锻炼。在我的带动下，很多康复后的病人也效仿我跑步上班。”

审慎地选择营养补充品 得克萨斯州普莱诺市心脏中心的主任萨拉·萨曼认为，那些强烈推荐病人服用某些营养补充剂的医生往往是利用工作机会销售产品。对于心血管疾病的初级预防，要么每周食用2~3次多脂的鱼，要么服用鱼油胶囊，或是服用维生素D，这么做就足够了。

把车停得远点 加州橙县新港摊市霍格医院心脏和血管研究所的主任亚巴拉奥·梅拉建议，每天上班都把车停在距离办公楼最远的车位，这样就能多走上千步。

为亲朋好友腾出时间 北卡罗来纳州的心脏病专家詹森·奎查德医生认为，社会关系的质量和数量与总体健康状况和死亡风险有关。心脏病与社会压力、工作压力和心理困扰有关，所有这些压力都能通过与亲朋好友的交流得以化解。

仔细阅读食物标签 艾蒙克与蒙特菲奥雷爱因斯坦心脏和血管护理中心的主任沙利尼·博布拉说：“我最喜欢的健康习惯就是阅读食物标签，人们知道避免摄入饱和脂肪以保持心脏健康，但大多数食物标签并未明显标出这种成分。我建议病人避免选择在标签上出现月桂酸、硬脂酸和棕榈酸字样的食物。”

口腔科医生

用刮舌器减少细菌残留 纽约大学牙科学院的临床助理教授维拉·唐希望有更多的牙科病人使用刮舌器。据估计，50%~90%的口臭是由舌头背面的细菌残留物引起的。刷牙只能减少45%的细菌残留物，而刮舌器的效果能达到75%。

皮肤科医生

入睡前要卸妆 皮肤科专家安娜·关安彻医生建议人们每晚睡觉前一定要洗脸，把堆积在脸上一整天的化妆品、油脂和杂质去除是非常重要的。这些杂质会堵塞毛孔，刺激眼睛，导致皱纹。

从做冥想开始新的一天 安娜·关安彻医生说：“每天早晨起床后我都要做15分钟的冥想。深呼吸是减轻压力和保持注意力集中的关键。这有助于精神饱满地开启一整天的工作。”

急诊医生

呼吸新鲜空气 急诊科专家奇拉格·莎阿医生建议人们时常到户外散散步，这种锻炼对身心健康有多种好处。阳光照射有助于身体合成天然的维生素D，它有助于保持骨骼和肌肉健康，并增强免疫功能。在自然界中多呆些时间还能改善情绪。

内分泌医生

大部分时间在家做饭 爱因斯坦医学院的医学教授乔尔·佐恩斯坦说：“我和家人大部分时间在家做饭，远离手机、电视或电脑，与妻子和儿女在餐桌上吃饭和交谈很惬意。”

多吃膳食纤维 密歇根大学医学院的内分泌学助理教授斯科特·索莱曼普尔是名Ⅰ型糖尿病患者，他说：“我在午餐时吃富含膳食纤维的食物，增强饱腹感，以降低晚些时候吃零食的欲望。这样做还能避免餐后血糖水平骤然升降。”

吃整个的水果 乔尔·佐恩斯坦医生说：“橙子的糖含量远远少于橙汁，吃完整的橙子还能获取大量的膳食纤维。当你吃整个水果而不是喝果汁时，糖的吸收速度要慢得多，这就有助于控制血糖水平。”

社区保健医生

每年做一次体检 纽约上东区康复与护理中心的医学部门主任诺达尔·贾纳斯说：“每年做一次全面体检的重要性再怎么强调也不为过。尽管我自己也是名医生，但我仍然每年坚持做体检，并做一次全面的血生化检查。小毛病我能自行诊断，但遇到棘手的问题，我还是要去看专科医生。”

传染病医生

接种流感疫苗 美国国家传染病基金会的医学部门主任威廉·沙夫纳说：“作为一名传染病医生，我亲眼目睹了流感对人们造成的毁灭性影响。每年注射流感疫苗对于预防流感是安全和有效的，尤其是65岁或以上的人和那些患有慢性病的人。”

内科医生

表达感激之情 纽约大学的内科医生尼克尔·范·格罗宁根说：“最近的多项研究成果表明，表达感激之情能对心脏健康产生显著的积极影响。例如，一项研究发现，被要求专注于深度感恩的志愿者的心率变异性增加，这是预测心脏病死亡风险下降的一个指标。另一项研究发现，在两个月内坚持记录感激之情的患者，其体内的炎症生物标志物含量降低，从而降低了他们患上心血管疾病的风险。因此，心存感念不仅对精神健康有益，也对身体有好处。”

保持积极的情绪 内科医生和健康专家內索奇·伊博克韦建议人们始终保持积极向上的态度。不管遇到生活中的何种艰难险阻，都要有平和的心态，积极向上的人生观对克服困难起到了非常重要的作用。积极思考的力量如此之大，以至于它能改善心血管健康、延长寿命和显示出其他益处。这绝对是日常生活的一种好习惯。

神经科医生

向自己发起挑战 纽约州立大学州南部医学中心的神经病学临床教授盖亚特里·迪威说：“如果手机坏了或是家里的管道有问题，我首先自己设法修理。如果能自己解决问题，这对增强大脑功能有好处。”

眼科医生

即使阴天也要注意紫外线 加州凯泽永久医疗集团的眼科医生文森特·豪萨建议人们选择能100%抵御长波紫外线和中波紫外线的太阳镜，这两种紫外线会对眼睛造成多种损伤。即使是在阴天，紫外线仍然能穿过云层，对眼睛造成损伤。

给车窗贴紫外线遮挡膜 伯克瑟·瓦赫尔视觉研究所的创始人伯克瑟·瓦赫尔发现，使用防紫外线功能不好的车窗会增加患白内障和皮肤癌的风险。

心理学家

随身携带一个水杯 心理学博士坎迪斯·塞提认为，大脑并不总是能分辨出饥饿与口渴之间的区别。出于这个原因，我确保水杯就在身边，在一整天内经常喝水有助于抑制吃零食的欲望。

放射科医生

每年做筛查 放射科专家尼娜·沃森说：“由于医学界目前还没有治愈乳腺癌的方法，因此我每年做一次乳房X光检查。从40岁开始，每年做一次乳房X光检查，能挽救大部分女性的生命。”

运动医学家

每天都活动身体 洛杉矶西达赛奈医疗中心医疗事务部门的主任伯特·曼德尔鲍姆认为，从进化的层面来看，人类生来就是运动员。无论是悠闲的散步，还是具有挑战性的徒步旅行，耐力和速度都是赋予人类早期祖先与生俱来的能力，这样他们就可以耗尽猎物的体力，从而捕获它们。因此，我每天都锻炼身体！运动能刺激大脑的奖励中枢，这种解剖结构让人在锻炼时有一种快感。

血管外科医生

经常站着或坐着的人要穿压缩袜 加州圣地亚哥拉由拉市的血管疾病专家妮莎·邦克认为，长期站着或坐着的人穿压缩袜能减轻血管肿胀（重力性水肿）。健康人穿压缩袜也有好处，以减少长时间不动的情况下（如坐飞机旅行，或在办公桌上工作时）腿部静脉发生深静脉血栓形成的风险。作为一名需要久坐的医生，我每天也穿压缩袜，而且坚持了多年。即使没有潜在的健康隐患，穿压缩袜也能减少腿部疲劳、不适和肿胀。

编译/马京川